Главные анонсы 12 июля

В Париже пройдет встреча в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне советников глав государств. Россию будет представлять помощник президента Владислав Сурков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к расширенной встрече в «нормандском формате» для обсуждения Донбасса после формирования правительства и парламента Украины. О дипломатическом решении конфликта в Донбассе

В Москве холдинг ВГТРК проведет эфир «Надо поговорить!» при участии российской и украинской сторон. Ранее планировалось, что эфир проведут в формате телемоста. Его организацией занимались телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Однако украинские журналисты отказались от этого из-за поступающих угроз в адрес сотрудников и журналистов. О подготовке телемоста

В Москве Замоскворецкий суд проведет предварительное заседание по делу Дениса Чуприкова, предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Картина была украдена из музея в январе. На следующий день полиция задержала похитителя и нашла картину. О последствиях похищения картины

12 июля в Иркутской области объявлен днем траура по жертвам наводнения. В результате сильного наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня и затопившего более 100 населенных пунктов, погибли 25 человек. Это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. 11 человек считаются пропавшими без вести. О ситуации в регионе

В России начинается чемпионат по футболу Российской премьер-лиги сезона 2019/20. Он продлится до 17 мая 2020 года.