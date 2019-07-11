Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина. В ближайшее время его внесут на рассмотрение в Госдуму.

В Минфине пояснили, что документ отменяет зависимость цены ОСАГО от мощности автомобиля и места его использования (с 1 января и 1 октября 2020 года соответственно), а также увеличивает выплаты за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб.

Если закон будет принят, страховщики смогут устанавливать цену полиса для каждого водителя индивидуально. За грубые нарушения ПДД — проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и пьяное вождение — водителям будут начисляться определенные коэффициенты, которые повлияют на конечную цену полиса.

Напомним, 9 января стартовала новая тарифная реформа. Коридор базового тарифа ОСАГО расширили на 20%. Помимо этого изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.

О первых итогах реформы — в материале “Ъ”.