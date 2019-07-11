УФАС проверит рекламу «божественной шаурмы»

Пермское УФАС проверит рекламу «божественной шарумы», которая вызвала возмущение у пермской епархии РПЦ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кафе «Шаурма не за горами» работает в Перми. Скандальный пост о «божественной шаурме» был размещен еще 27 апреля. На нем изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы. Сам пост сопровождает такая надпись: «Нет смысла быть ПП мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами где можно поддаться искушению без греха для фигуры».

Реклама вызвала недовольство Пермской епархии. «Форменное безобразие в Перми! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую епархию от возмущенных людей!» — написал в Facebook секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка. «Мы, конечно, с крестными ходами вокруг заведения ходить не будем, но адекватный ответ дадим,— сказал он “Ъ-Прикамье”.— Шаурма — это вообще мусульманское блюдо. Почему же нашу религию используют?»

После сообщений о намерении обратиться в полицию, пост со страницы был удален.