В «Красном & Белом» поискали контрагента

Сеть «Красное & Белое» вновь привлекла внимание силовиков и налоговой. Накануне в головном офисе компании в Челябинске провели обыски. По словам представителей ритейлера, проверка была связана с неким контрагентом, другие подробности неизвестны. ФСБ и налоговая работали несколько часов, но претензий не предъявили. В декабре сеть «Красное & Белое» также проверяли на контрафакт. Почему обыски продолжаются? Об этом — Анастасия Парфенова и Елена Иванова.

Декабрьские обыски в «Красном & Белом» потрясли рынок ритейла: силовики ворвались в головной офис и на склады ранним утром и буквально парализовали работу на целый день. Так что сообщения о новой проверке все восприняли настороженно. Впрочем, как заявили представители сети, в этот раз силовики и налоговая вели себя корректно. В декабре «Красное & Белое» проверяли на контрафакт и неуплату налогов, сейчас вопросы возникли к деятельности контрагента. Но итог один: органы ушли без конкретных претензий. В чем может быть дело? Скорее всего, теперь силовики ищут недобросовестных партнеров сети, предположил главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов: «Кого-то решили прихватить. Скорее всего, это связано с тем, что в “Красном & Белом” торговали каким-нибудь балковым вином — это когда покупают наливом, привозят в Россию, а здесь разливают. Решили изъять документацию — кто, за что, почем купил — и примерно прикинуть, кто из контрагентов получает слишком высокую прибыль».

В декабре игроки рынка недоумевали: зачем нужно было проводить обыски так демонстративно? Версия появилась в январе, когда «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» объявили о слиянии. Причем не на самых выгодных условиях для владельца «Красного & Белого» — Сергей Студенников получил долю в 49%. Эту сделку называли одной из самых громких, ведь сеть алкомаркетов признают крупнейшей на российском рынке. Возможно, новые обыски — попытка ускорить процесс слияния, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Недавно стало известно о том, что компания “Красное & Белое” проходит регистрацию на Кипре. Как мне кажется, это попытка провести сделку в английском поле, где лучше защищены права миноритариев. То есть видно, что акционеры “Красного & Белого” настроены достаточно решительно и стремятся к тому, чтобы реализовать намеченные планы.

Подобные следственные мероприятия могут, наверное, только ускорить этот процесс».

Кстати, о самой сделке между «Красным & Белым», «Дикси» и «Бристолем» даже спустя полгода известно немного. В апреле ее одобрила Федеральная антимонопольная служба. В июле представители «Дикси» пообещали создать единый центр управления. Так что у игроков рынка остаются вопросы, подытожил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Есть требование: компания при совершении сделки должна убедиться в добросовестности своего контрагента. Нет такой четкой информации, что происходит с этой сделкой, вроде как один коллектив едет к другому коллективу, какие-то бизнес-процессы пытаются синхронизировать. Но вот уже прошло более полугода, и каких-то заметных действий по объединению пока, мне кажется, не видно».

На рынке, конечно, обсуждают, может ли сеть «Красное & Белое» быть как-то причастна к торговле контрафактом или связям с ненадежными партнерами. Кто-то в это верит. А кто-то считает, что такой удар по репутации компания не может себе позволить, особенно учитывая финансовые показатели. По данным компании Инфолайн, по итогам прошлого года выручка «Красного & Белого» превысила 300 млрд руб.

Сейчас у компании сети более 50 алкомаркетов по всей стране. На их работу обыски не повлияли.