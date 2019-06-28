Дорогу к Шереметьево осилит плывущий

Продолжающиеся дожди в Москве вызвали затопление одной из дорог к аэропорту Шереметьево. Под воду, по словам очевидцев, ушла одна из стоянок самолетов и площадь у терминала B, так что пассажирам пришлось добираться в здание аэровокзала, стоя в кузове грузовиков. Воду с площади весь день откачивали подмосковные власти и сотрудники «Мосводостока», попутно выясняя причины подтопления. В областном минтрансе заявили, что местная ливневая канализация находится на балансе Шереметьево, но в аэропорту это опровергли. Между тем на этом участке сейчас проходят строительные работы как раз по расширению канализации в рамках тендера на 1,4 млрд руб.

О затоплении подъездного пути к терминалу B, расположенному в северной части аэропорта Шереметьево (район бывшего Шереметьево-1), стало известно около полудня. В частности, под водой оказались участки дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. В этом месте, судя по репортажам очевидцев в соцсетях, образовалась гигантская лужа, глубина которой достигала капота легковых машин. Лужу попытались проехать несколько автомобилей, но застряли в ней и встали, мигая аварийными сигналами.

Курсирующие у терминала рейсовые автобусы преграду преодолевали лучше, но в их салонах, по словам очевидцев, некоторые пассажиры все равно оказались по щиколотку в воде.

В результате многие авиапассажиры были вынуждены добираться до терминала, стоя в кузове грузовиков и открытых фур.

Один из очевидцев рассказал ТАСС, что подтопленной оказалась и одна из стоянок самолетов у терминала B. Тем не менее в Шереметьево заявили, что на работу авиагавани инцидент не повлиял, признав лишь затруднение движения автотранспорта в районе терминала. Затопление в аэропорту объяснили «обильными ливневыми осадками» (в столичном регионе второй день действительно идут затяжные дожди).

В районе полудня автомобильное движение на подтопленном участке было перекрыто ГИБДД. «Мострансавто» и столичный «Мосгортранс» скорректировали маршруты автобусов. В Шереметьево попросили пассажиров добираться до аэропорта на аэроэкспрессе, а также пользоваться межтерминальными переходами и бесплатным подземным поездом, курсирующим между станциями Шереметьево-1 и Шереметьево-2.

В течение оставшегося дня аварийные службы откачивали воду из зоны подтопления. В подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры заявили, что в работах принимает участие шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающих машины. В Шереметьево добавили, что технические службы аэропорта также принимают участие в осушении дорог — с помощью помповых насосов. Наконец, группировка была усилена и сотрудниками «Мосводостока», прибывшими из Москвы на помощь техническим службам. Спецтехника и бригады рабочих «Мосводостока», пояснили в компании, были направлены в Шереметьево, «учитывая высокую транспортную значимость объекта, его близость к аэропорту», а также для «недопущения причинения неудобств гражданам и автомобилистам». В подмосковном правительстве сообщили о поручении областного губернатора Андрея Воробьева откачивать воду с помощью «мобильных перекачивающих станций» не только в районе аэропорта, но и на остальных участках в Подмосковье, затопленных дождями.

Одновременно подмосковные власти стали выяснять причины произошедшего в Шереметьево. В областном минтрансе сообщили, что понять это можно лишь после откачки воды и обследования ливневой канализации в зоне инцидента. При этом в ведомстве подчеркнули, что эта канализация находится на балансе Шереметьево. Однако в самом аэропорту это опровергли. «АО ''Международный аэропорт Шереметьево'' не является правообладателем элементов водосточно-дренажной сети, которые обеспечивают слив в районе Авиационной улицы,— пояснили “Ъ” в авиахабе.— Прокладка коллекторов от Шереметьевского шоссе в сторону Лобненского шоссе предусмотрена проектом ''Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево''». Последний проект, как пояснили в Шереметьево, реализует ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Во ФГУПе на запрос “Ъ” вечером не ответили.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Между тем балансодержателем ливневой канализации, вероятно, все же выступают подмосковные власти. Во всяком случае в октябре 2018 года подведомственная областному Минтрансу структура «Дирекция дорожного строительства» организовала аукцион на реконструкцию Старошереметьевского шоссе (автодороги из Шереметьево-1 в Шереметьево-2) на сумму 1,4 млрд руб. В тендерной документации фигурирует и реконструкция ливневой канализации на затопленном участке дороги у терминала B — ее смета составляет около 176 млн руб. Победителем тендера стало ООО «Трансстройсервис» из Красногорска: контракт на 1,38 млрд руб. с ним был заключен в ноябре 2018 года. Впрочем, в мае 2019 года стоимость контракта с подрядчиком была увеличена до 1,41 млрд руб. Как рассказал изданию openmedia.io представитель «Трансстройсервиса», действующая ливневая канализация у терминала В недостаточно широка, «не справляется с таким количеством воды», а работы по ее расширению ведутся «прямо сейчас по плану». Согласно тексту письма заместителя гендиректора областного «Мосавтодора» Алексея Сидоренко проектировщикам (есть в конкурсной документации), диаметр новой ливневой канализации должен составлять не менее 400 мм. Работы по реконструкции шоссе и возведению ливневой канализации по условиям тендера должны быть завершены в 2020 году.

Александр Воронов, Герман Костринский