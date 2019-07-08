Extreme E презентовала гоночный электровнедорожник Odyssey 21

Новая гоночная серия Extreme E представила электровнедорожник Odyssey 21, который примет участие в заездах чемпионата.

Электромобиль построен компанией Spark Racing Technology, которая готовит болиды для чемпионата электромобилей Formula E, а аккумуляторы поставляет фирма Williams Advanced Engineering.

Внедорожник массой 1,6 тыс. кг оснащен 550-сильным электромотором, что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,5 секунды и преодолевать уклоны в 130%. В основе машины лежит стальная рама, а кузовные панели сделаны из углепластика — заводские команды получат возможность делать собственные кузова, стилизованные под серийные модели.

Всего будет сделано 12 экземпляров Odyssey 21, которые передадут участникам серии Extreme E. Первый сезон стартует в начале 2021 года — гонки будут проходить в разных регионах мира, пострадавших от изменения климата. Заявлены этапы в Арктике, Гималаях, пустыне Сахара, лесах Амазонки и острове в Индийском океане.