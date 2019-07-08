Ульяновская область планирует приобрести низкозольные трамваи

Ульяновская область рассматривает вопрос приобретения низкопольных трамвайных вагонов 71-923М «Богатырь М» производства «ПК Транспортные системы». Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, находящийся на международном промышленном форуме «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

По заявлению господина Тюрина, потребность Ульяновска в новых современных низкопольных вагонах составляет 70 машин. Чиновник также отметил, что программы Минпромторга позволят снизить цену закупки одновагонного трамвая до 8млн руб., а трехвагонного – до 15 млн руб.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Ульяновск поступили 11 низкопольных трамваев производства ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод», которые ранее эксплуатировались в Москве.

Анастасия Юдина