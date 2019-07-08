Porsche представил новое гоночное купе 911 RSR

Porsche 911 RSR. Фото: Porsche

Porsche 911 RSR. Фото: Porsche

Porsche 911 RSR. Фото: Porsche

Руководитель поддержки заводских команд в классе GT Паскаль Цурлинден отметил, что автомобиль на 95% отличается от предыдущего Porsche 911 RSR, представленного в ноябре 2016 года. От предшественника новинка сохранила только фары, тормозную систему, сцепление, водительское сиденье и детали подвески.

Автомобиль получил 6-цилиндровый оппозитный атмосферный 4,2-литровый мотор, который может выдавать до 515 л.с. Двигатель, ставший самым объемным за всю историю Porsche 911, сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Особенностью нового 911 RSR стали выхлопные трубы, выведенные по бокам кузова перед задними колесами — это решение позволило освободить пространство для диффузора, улучшающего аэродинамические показатели купе. У машины улучшена безопасность пилота и переработана компоновка салона, что повысило удобство пилота во время многочасовых гонок.

Последнее поколение Porsche 911 RSR примет участие в этапах чемпионатов FIA World Endurance Championship (WEC) сезона-2019/20 и IMSA Weathertech Championship 2020 года, где выступает заводская команда немецкой марки.