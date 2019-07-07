Татьяна Навка познакомила Турцию с «Русланом и Людмилой»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка привезла свое ледовое шоу в Турцию. В мюзикле «Руслан и Людмила» главные роли исполняют пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Она играет роль Людмилы вместо Татьяны Навки. С какими трудностями пришлось столкнуться организаторам шоу? Разбиралась Анастасия Парфенова.

В Турции находится один из самых больших цирковых шатров в Европе, здесь на полтора часа можно спрятаться от сорокоградусной жары и вспомнить сказку Пушкина. До конца сентября на территории крупнейшего парка развлечений страны The Land of Legends в Анталии будут показывать ледовое шоу «Руслан и Людмила». На каток площадью 2 тыс. кв. м привезли около 80 т ледового оборудования, 8 т декораций и 120 костюмов, многие из которых, как подчеркивают авторы, сделаны вручную. Анталья, как первый зарубежный город, где проходит ледовое шоу, была выбрана не случайно. 2019-ый объявили перекрестным годом культуры Турции и России, но основная аудитория — все же русские туристы, отмечает продюсер и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка: «Мы собираем огромные аншлаги. За год наше шоу посетили около 200 тыс. человек. Я хочу, чтобы весь мир увидел и узнал Пушкина и его произведение “Руслан и Людмила”».

Комфортная температура льда для фигуристов — -3…4 градуса. Тогда он не скалывается во время прыжков, но на сцепление с коньками влияют даже малейшие изменения. В контракте с владельцем шатра прописана круглосуточная температура в помещении +12 градусов, но днем кондиционеры не справляются с турецкой жарой и шатер нагревается до +28…30. При этом лед намерзает лишь по 1 мм в час, а артистам для катания нужно минимум 4 см. Это стало самым сложным этапом при перевозке шоу, говорит Татьяна Навка: «Мы развязали целую войну и с жарой, и с турками — это достаточно сложная нация и к их менталитету, конечно, нужно приноровится.

Технологически это была непростая задача: многие не верили в это, говорили что мы сумасшедшие, ведь некоторые уже пытались, и у них ничего не получалось».

Постановка шоу «Руслан и Людмила» заняла больше года. В общей сложности над проектом работали свыше 1,5 тыс. специалистов, среди которых сценографы, инженеры, хореографы и дизайнеры. Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов. Бюджет проекта не раскрывается. Предполагается, что шоу в Анталии посетят более 60 тыс. человек. Стоимость билетов — 3,5 тыс. руб., а сувенирных пледов в довольно прохладном шатре — около $15.

Режиссер-постановщик шоу Алексей Сеченов, делавший презентацию сочинской Олимпиады, также работал на инаугурациях Дмитрия Медведева в 2008 году и Владимира Путина в 2012-ом.