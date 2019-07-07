Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.

Глава дипведомства Джереми Хант считает, что важно создать условия для беспрепятственной работы журналистов. «Поскольку лишь у 10% населения мира есть доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают дестабилизировать общественность. На этой конференции моей целью будет договориться с коллегами о том, как защитить свободу СМИ и какую цену должны заплатить те, кто ее нарушает»,— сказал он в преддверии Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне 10-11 июля (цитата по ТАСС).

О том, чем опасны «фейковые новости», читайте в публикации “Ъ FM” «Фейки завоевывают пространство».