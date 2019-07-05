Стал известен получатель 1,3 млрд рублей из кассы банка «Воронеж» за два дня до отзыва лицензии

В ходе рассмотрения дела о банкротстве банка «Воронеж» в арбитражном суде Воронежской области стал известен его клиент, который якобы получил 1,27 млрд руб. наличными из кассы банка 12 июня 2018 года (за три дня до отзыва лицензии). Это Владимир Воложанинов, сообщается в документах суда. Он, по данным Kartoteka.ru, несколько месяцев в 2018-м работал гендиректором московского ООО «Энергоцентр», которое перед отзывом стало собственником недвижимости банка.

Об выдаче денег господину Воложанинову говорится в определении арбитража об оставлении без движения заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая выступает конкурсным управляющим «Воронежа». АСВ добивается признания этой выдачи незаконной, а самой сделки — недействительной. Заявление оставлено без движения до 26 июля.

Напомним, в Банке России полагают, что управленцы и акционеры банка в последние дни перед потерей лицензии вывели из него активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. Часть из этих сделок легла в основу уголовного дела о мошенничестве. Теперь АСВ пытается в арбитраже вернуть отчужденные активы.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Сергей Калашников