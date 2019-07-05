Зарубежные СМИ: Как прошел День независимости США?

Трамп пообещал, что американцы вскоре установят свой флаг на Марсе. Об этом он заявил 4 июля в своем выступлении в Вашингтоне в честь Дня независимости. Ранее президент США пообещал, что выделит более $1,5 млрд на освоение Луны и Марса, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному». Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

О грандиозных планах США Трамп говорил в своей речи 4 июля у мемориала Линкольна: «Этот дух и смелость, непокорность и превосходство, мужество и уверенность, преданность и любовь сделали из этой страны самую исключительную нацию в мировой истории. Наша нация стала сильнее, чем когда-либо. И сейчас мы самые сильные. Для Америки нет ничего невозможного. Именно так 50 лет назад в этом месяце, все в мире увидели, что астронавты Apollo воздвигли наш великий американский флаг на поверхность Луны. Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе».

Дональд Трамп планировал провести военный парад в честь Дня независимости еще в прошлом году. Однако тогда мероприятие оценили в $92 млн, и Пентагон не устроила столь высокая смета. В этом году размах торжества оценили не все. Некоторые издания назвали мероприятие неуместно пышным. «Ъ FM» собрал наиболее интересные мнения.

«Несмотря на речь о единстве, Дональд Трамп политизирует главный праздник США» — с таким заголовком вышла французская Mond. Выбрав этот день, чтобы отдать дань армии, мистер Трамп придал ему особый оттенок, пишет газета. Он вызвал критику со стороны тех, кто хотел видеть начало политического объединения, в то время как сам Трамп начал кампанию за свое переизбрание. Кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден осудил прошедшие мероприятия, которые, по его мнению, были больше предназначены для того, чтобы льстить президентскому эго, а не праздновать независимость страны.

Обозреватель британской The Guardian пишет, что на параде Трамп стал почти римским императором, превратив традиционно беспартийный день в проект тщеславия. Некоторые наблюдатели рассмотрели в военной помпезности не столько демонстрацию силы, сколько слабость — предвестницу упадка империи.

The Telegraph напоминает, что президент Дональд Трамп вдохновился военным парадом в честь Дня взятия Бастилии, на котором он присутствовал в Париже в 2017 году. Он попытался воссоздать нечто подобное. Но сенатор Берни Сандерс не оценил пышный парад. Британская газета цитирует его высказывание в Twitter: «Дональд Трамп отнимает у нашей Службы национальных парков $2,5 млрд, чтобы прославить себя демонстрацией военных танков, катящихся по Вашингтону».

Парад не обошелся и без потасовок. USA Today сообщает, что Революционная коммунистическая партия сожгла флаг США прямо перед Белым домом, что привело к ожесточенным столкновениям. Протестующие выкрикивали измененный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой». Вместо этого они скандировали: «Америка никогда не была великой».