В Ульяновской области рассчитывают на присвоение Инзе статуса ТОСЭР

Комиссия при Минэкономразвития РФ поддержала заявку Ульяновской области о присвоении Инзе статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Благодаря этому мы сможем создавать здесь привлекательные условия для инвесторов, новые рабочие места», – отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Всего в Инзе планируется создать более 500 новых рабочих мест. Потенциальный резидент ТОСЭР в течение первого года после включения компании в реестр должен создать не менее 10 вакансий и вложить не менее 2,5 млн руб. Для инвесторов будут созданы комфортные условия для ведения бизнеса, включая налоговые льготы.

Ранее председатель правительства РФ Виталий Мутко на правительственной комиссии по региональному развитию поручил оказать поддержку при создании ТОСЭР в Инзе.

В настоящий момент на территории Ульяновской области функционирует ТОСЭР в Димитровграде, созданная в 2017 году.

Анастасия Юдина