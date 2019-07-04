«Казаньоргсинтез» поднял зарплату рабочим на 30%

ПАО «Казаньоргсинтез» (ГК «ТАИФ») увеличило зарплату рабочим промышленно-производственной группы на 30%. По итогам пяти месяцев 2019 года их средний ежемесячный доход составлял 49,8 тыс. руб. Всего на предприятии трудятся 6 тыс. сотрудников этой категории из 8,3 тыс. общего штата, сообщает пресс-служба предприятия.

Оклады специалистов увеличились на 10%, а у руководства оплата выросла от 3% до 7%. Возросли также размеры выплат, рассчитываемые от оклада, в том числе премии по итогам работы за месяц, отпускные, выплаты к юбилеям и материальная помощь. Средний размер зарплаты специалистов не называется.

Предыдущая индексация на предприятии проводилась в августе прошлого года. Тогда размер заработной платы вырос в среднем на 11%.

“Ъ-Казань”