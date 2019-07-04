Скворцова попросила закупить Минздраву французский Falcon 7X, а не SSJ 100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в письме в правительство попросила закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В документе, на который ссылается РБК, глава ведомства обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100.

Источник издания пояснил, что специалисты ФМБА пришли к выводу, что французский самолет больше подходит для санитарной авиации. Как отмечает РБК, неясно, почему сравнивались именно эти два самолета. В пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не стали комментировать рабочую переписку между ведомствами.

«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации»,— указала в письме госпожа Скворцова. Отмечается, что это наиболее актуально для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока и объектов особой важности, таких как космодромы Восточный и Байконур.

Среди других преимуществ Falcon 7X: малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах, и стоимость — он обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ 100 — в 5,425 млрд руб.

Falcon 7X производит компания Dassault Aviation. Он способен летать на 11 тыс. км, крейсерская скорость — 904 км/ч, максимальное число пассажиров — 19 человек. SSJ100 же способен вместить 108 пассажиров, но дальность полета до 4,5 тыс. км, а крейсерская скорость — 830 км/ч.

Ранее Росавиация после авиакатастрофы с SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево запросила Межгосударственного авиационного комитета (МАК) информацию о сертификации самолета.