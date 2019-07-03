ЦБ отозвал лицензию у башкирского ООО «Страховые инвестиции»

Банк России отозвал две лицензии у башкирского ООО «Страховые инвестиции», сообщает ТАСС. Решение принято в связи с отказом компании от деятельности, предусмотренной лицензиями. Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием. Занимала 265-е место по объему сборов в РФ.

Общество «Страховые инвестиции» образовано в 2003 году. Через ООО «БКС-лизинг» принадлежало сестре бывшего предправления «Роскомснаббанка» (бывший — Башкомснаббанк) Флюра Галлямова — Ире Латыповой.

Ирина Самойлова