Новым вице-мэром по транспорту Уфы может стать бывший владелец московского такси «Лорд»

Как стало известно “Ъ-Уфа”, сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин в ближайшее время объявит о назначении нового заместителя по транспорту вместо ушедшего в отставку в апреле Андрея Федосова. Эту должность прочат 34-летнему Ильдару Юланову, недавно назначенному начальником отдела программ развития пассажирского транспорта управления транспорта и связи мэрии. До этого господин Юланов, по неофициальным данным, работал помощником врио главы республики Радия Хабирова. Транспорт для него не новая сфера: до недавнего времени у господина Юланова была регистрация индивидуального предпринимателя в Москве, где он развивал службу такси «Лорд», которая была официальным партнером «Яндекс такси».

По данным ЕГРЮЛ, Ильдар Юланов родился в Зианчуринском районе Башкирии в 1985 году. В разное время был учредителем стерлитамакских компаний «Плодоовощ» и «Рынок», занимавшихся управлением недвижимостью, а также уфимского ООО «Азия холл», специализировавшегося на услугах доставки продуктов и деятельности ресторанов. Деловым партнером господина Юланова был глава СРО «Евросиб» Рустам Шуваров, которого считают человеком, близким к Радию Хабирову.

Наталья Павлова