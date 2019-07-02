Кремль не утвердил на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева

В Кремле не согласовали на вакантную должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, уроженца Татарстана Камиля Кашаева, сообщил “Ъ-Уфа“ информированный собеседник, знакомый с ходом согласования. Депутаты Курултая рассмотрели кандидатуру господина Кашаева в марте текущего года и согласовали ее на пост прокурора.

Место прокурора республики освободилось в начале июня, когда возглавлявший ведомство с 2013 года Андрей Назаров был переведен в Курганскую область. Его отставку связывают с чередой коррупционных скандалов в башкирской прокуратуре: в августе-октябре 2018 года фигурантами уголовных дел стали первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, прокурор Советского района Рамиль Гарифуллин, заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов, Учалинский межрайонный прокурор Наиль Халилов.

О деле башкирских прокуроров подробнее в материале “Ъ-Уфа“ «В деле о взятках появился масштаб».

Ирина Самойлова