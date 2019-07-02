Компания экс-губернатора Георгия Бооса предлагает Уфе концессию по модернизации уличного освещения

Московская компания «Боос лайтинг групп», принадлежащая бывшему губернатору Калининградской области Георгию Боосу, предлагает властям Уфы концессию для модернизации объектов уличного освещения. Как сообщает городская администрация, «Боос лайтинг групп», у которой есть пять заводов по производству светильников, опор и оборудования для автоматизированных систем управления, готова модернизировать объекты за свой счет с тем, чтобы позже возместить затраты из бюджета по статье расходов на содержание и эксплуатацию городского освещения. Аналогичный проект реализован в Волгограде, отмечают в мэрии.

Проект обсуждался с сити-менеджером Уфы Ульфатом Мустафиным в конце прошлой недели. Из сообщения мэрии следует, что она попросила доработать предложение. Стоимость проекта не уточняется. В начале года власти Башкирии утвердили программу модернизации уличного освещения до 2024 года общей стоимостью более 3 млрд руб. До конца текущего года расходы на нее планировались в сумме более 600 млн руб.

Ирина Самойлова