На банный рынок Уфы хочет выйти ижевская компания

На рынок банных услуг Уфы планирует выйти игрок из Ижевска. Компания «Ижевские термы», принадлежащая предпринимателю Юрию Бычкову и Ларисе Федоровой, намерена построить спа-комплекс стоимостью 500 млн руб., включающий открытый бассейн, русскую и финскую сауны, хамам, зоны аквапарка и термальный каток.

Проект в конце прошлой недели обсуждался на инвестиционном часе с сити-менеджером Уфы Ульфатом Мустафиным. Предполагается, что он обеспечит более 300 рабочих мест. Об итогах переговоров, в том числе о возможной площадке для строительства, в мэрии не сообщают.

«Ижевские термы» работают на рынке с августа 2018 года. Ранее Юрий Бычков специализировался на строительном бизнесе. Компания строит спа-комплексы в Ижевске и Воткинске (Удмуртия). В 2018 году она объявила о планах выйти на рынки Татарстана и построить комплексы в Казани, Альметьевске и Нижнекамске, а также в Москве, Подмосковье, Калуге, Самаре и других городах. Компания заинтересована в строительстве своих комплексов в том числе на базе бывших муниципальных бань.

Ирина Самойлова