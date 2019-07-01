«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Футбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио. Соглашение было рассчитано до июня 2020 года. На каких условиях расторгнут контракт, не сообщается.

«Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении команды.

Итальянец Клаудио Маркизио присоединился к «Зениту» в сентябре 2018 года. Полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России. До этого Маркизио играл за «Ювентус». В составе туринского клуба за 12 лет провел 389 матчей, забив 37 мячей и сделав 42 результативные передачи.

Какой была дорога «Зенита» к чемпионству — в материале “Ъ” «Весенне-полевой роман».

О том, как итальянец приходил в «Зенит», читайте в публикации “Ъ”.