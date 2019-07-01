«Булки-баранки» катятся по наклонной

Компания «Арсенал Инвест» петербургского предпринимателя Дмитрия Неведомского, развивавшая кафе под брендами «Булки-баранки» и «Пышечная фабрика», близка к сворачиванию своего проекта. Сеть, которая на пике включала 14 заведений под двумя брендами, сжалась до одной точки на Финляндском вокзале. По мнению аналитиков, компания открывалась в неудачных локациях и не выдержала жесткой конкуренции на рынке

Компания «Арсенал Инвест» закрыла почти все свои заведения под брендами «Пышечная фабрика» и «Булки-баранки». Сейчас в Петербурге работает только одна точка компании из 14, которые, по данным системы 2ГИС, входили в ее состав. Это киоск «Булки-баранки», расположенный на Финляндском вокзале. В последние месяцы компания активно съезжает из занимаемых помещений, подтверждают два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. С представителями ООО «Арсенал Инвест» “Ъ” связаться не удалось.

Сети «Булки-баранки» и «Пышечная фабрика» были запущены в 2017 году. Их инвестором выступала компания «Арсенал Инвест», принадлежащая основателю сети ресторанов русской кухни «Емеля» Дмитрию Неведомскому. До конца 2018 года в «Арсенал Инвесте» обещали открыть 40 точек, но так и не воплотили эти планы в жизнь. Заведения в основном открывались в помещениях стрит-ритейла в центре города, следует из данных 2ГИС. Для открытия точек совмещенного формата, объединяющих на одной площадке заведения двух брендов, компания искала помещения площадью около 180 кв. м, одиночного — до 100 кв. м, рассказывал “Ъ” представитель «Арсенал Инвеста». Компания ориентировалась на низкий ценовой сегмент, а приготовление выпечки происходило в самих заведениях. Инвестиции в открытие одной точки, по оценке владелицы агентства недвижимости Lapina Екатерины Лапиной, составляли 3–4 млн рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), в 2017 году выручка «Арсенал Инвеста» составляла 9,4 млн рублей, чистый убыток — 25,1 млн рублей. С начала этого года в отношении компании было подано три иска от контрагентов, на сумму 2,3 млн рублей.

Для пекарен уровень в 10–15 точек критический, дальше либо происходит рост за счет повышения технологичности и эффективности, либо стагнация, которая заканчивается деградацией, отмечает генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. В условиях жесткой конкуренции с себе подобными на рынке выживают только наиболее сильные игроки, отмечает эксперт. Кроме того, сетевые проекты сильно зависят от того, насколько сформирована команда, которая обеспечивает их работу, указывает он. К сворачиванию сети могла привести противоречивая политика развития: заведения открывались в неочевидных местах или сразу несколько точек появлялось в непосредственной близости друг от друга, добавляет руководитель Rusland SP Retail Александр Карпов.

Константин Куркин