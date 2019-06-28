«Газпром нефть» влила миллиарды в «Гладкое»

ПАО «Газпром нефть» запустило в Северо-Западном регионе свой первый терминал — «Гладкое», на котором можно осуществлять перевалку до 1 млн тонн нефтепродуктов в год. Компания инвестировало в инфраструктуру более 3 млрд рублей и в будущем планирует модернизировать целевые терминалы по модели «Гладкого». По словам аналитиков, «Газпром нефть», открывая собственный терминал, убивает двух зайцев: компания обеспечит снабжение собственных АЗС и сократит издержки.

Вчера «Газпром нефть» запустила новый топливный терминал «Гладкое» в Тосненском районе Ленинградской области. Инвестиции в строительство составили более 3 млрд рублей, за счет него компания планирует обеспечивать нефтепродуктами сеть собственных АЗС (сейчас 20% на рынке Северо-Запада. — “Ъ”), а также промышленные предприятия и частные сети заправок. Как подчеркивают в «Газпром нефти», инфраструктура терминала позволяет ежегодно осуществлять перевалку до 1 млн тонн нефтепродуктов, а резервуарный парк обеспечивает единовременное хранение 40 тыс. тонн продукции. Топливо на терминал поступает по железной дороге: он имеет собственную железнодорожную инфраструктуру протяженностью 2,5 км. Несмотря на внушительный размер терминала, на объекте будут работать всего 29 сотрудников «Газпром нефти». Управлять терминалом можно виртуально: благодаря узлам учета все данные о движении топлива обрабатываются и передаются в систему «Газпром нефти» в онлайн-режиме.

«Инновационные технологии, примененные при строительстве "Гладкого", будут тиражироваться при модернизации нашей терминальной сети, которую мы планируем провести до 2025 года»,— отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. В результате данной модернизации нефтяная компания планирует, что объем перевалки на собственной сети вырастет более чем на 20%, а средний объем перевалки по одному терминалу вырастет на 58%.

Аналитик «Финам» Алексей Калачев считает, что позитивные эффекты от запуска терминала «Гладкое» в совокупности оправдывают инвестиции в проект. «Во-первых, открывая свой терминал в Ленобласти, компания обеспечит бесперебойное снабжение своих АЗС в регионе, и для этого уже не нужно будет прибегать к хранилищам сторонних организаций. Это не только даст некоторую экономию на расходах по хранению и перевалке, но и потеснит конкурентов на рынке региона и увеличит продажи компании»,— отмечает эксперт. Во-вторых, «Газпром нефть» сократит издержки благодаря автоматизации процессов. «Хотя терминал обошелся компании дороже первоначальных планов, его можно оценить как пионерный проект. При тиражировании решений затраты на запуск каждого нового объекта должны снижаться»,— считает господин Калачев.

Алексей Кириченко