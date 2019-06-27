Футболист ФК «Ростов» Алексей Ионов попал в список лучших игроков сезона

Игрок ФК «Ростов» Алексей Ионов стал одним из лучших правых полузащитников по итогам сезона-2018/19, следует из рейтинга Российского футбольного союза (РФС). В тройку лучших также вошли Масиэл Вандерсон («Краснодар») и Алексей Миранчук («Локомотив»).

Всего в список лучших игроков сезона вошло 33 футболиста. Большинство из них - игроки петербургского «Зенита», ставшего чемпионов России. Второе место по количеству лучших игроков разделили «Краснодар» и «Локомотив». На третьем месте находится ЦСКА.

Лучшим футболистом года РФС назвал игрока «Зенита» Артема Дзюбу, а лучшим тренером — наставника петербургского клуба Сергея Семака.

Дарья Голякова