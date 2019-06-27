Reddit отправил в карантин 750 тысяч сторонников Дональда Трампа Соцсеть ограничила доступ к сообществу The_Donald за призывы к насилию и разжигание ненависти

Социальный новостной ресурс Reddit ввел ограничения на посещение одного из крупнейших подфорумов, на котором общаются сторонники президента США Дональда Трампа,— The_Donald. Причиной стало нарушение правил соцсети пользователями подфорума, которые, как объяснил Reddit, неоднократно публиковали призывы к насилию в отношении полицейских и чиновников.

Вводя ограничения доступа, или так называемый карантин, администраторы социального новостного ресурса Reddit предупредили участников подфорума The_Donald, что в последнее время неоднократно отмечали нарушение правил использования соцсети. В частности, по их словам, на подфоруме звучали призывы взяться за оружие и выступить против полицейских и чиновников в штате Орегон.

The_Donald — один из крупнейших в Reddit подфорумов, у которого более 750 тыс. подписчиков. Он создан в преддверии выборов президента США 2016 года и называет себя «бесконечным митингом сторонников 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа».

Нарушение правил администраторы Reddit увидели в комментариях участников подфорума по поводу ситуации в сенате штата Орегон. На прошлой неделе 11 сенаторов этого штата от Республиканской партии скрылись, чтобы не участвовать в голосовании по продвигаемому демократами законопроекту об изменении климата. Их отсутствие на заседании не позволило бы обеспечить кворум, и законопроект, оговаривающий систему ограничения и торговли квотами на выбросы вредных веществ в атмосферу, гарантированно не был бы принят.

Отсутствие республиканцев растянулось на несколько дней, несмотря на то что за каждый день неявки на работе им начисляется штраф в размере $500.

Пытаясь урегулировать кризис, губернатор штата Орегон, демократ и активный сторонник принятия этого законопроекта Кейт Браун, заявила, что отправит на поиски беглецов-сенаторов полицию и заставит их вернуться и проголосовать.

Именно после ее заявления в The_Donald и появились комментарии, повлекшие за собой введение карантина. Отдельные комментарии опубликовал ресурс Media Matters, среди них, например, такие: «Эта ситуация разрешится, только если народ возьмет в руки оружие», «продажная Кейт приказала полицейским "выследить их" и заставить вернуться для голосования», «винтовки — единственный способ обеспечить хоть какой-то мир в нашей жизни», «либо война и мы избавляемся от этих ребят, либо всю жизнь будем слушать это дерьмо; начинаем готовиться».

Согласно правилам Reddit, карантин не означает закрытия подфорума или запрета на размещение или чтение сообщений участников. Теперь при попытке войти на The_Donald пользователи увидят предупреждение: «Вы действительно хотите войти на данный подфорум? Подфорум на карантине». Кроме того, публикации на протяжении всего карантина не будут появляться в результатах поиска и рекомендациях.

Меры соцсети спровоцировали шквал проклятий в адрес Reddit со стороны поклонников Трампа и в целом вызвали широкий резонанс в интернете и СМИ.

Директор отдела исследований в области технологий и социальных изменений при Гарвардском университете Джоан Донован одобряет действия Reddit. По ее словам, это «минимум того, что могла сделать компания для защиты пользователей от подобных групп». «Игнорировать вероятность того, что онлайн-угрозы обернутся реальными призывами к насилию,— это халатность»,— заявила она The Guardian. Научный сотрудник нью-йоркского независимого исследовательского института Data & Society, специалист по политическим субкультурам Бекка Льюис, со своей стороны, отмечает: «The_Donald за годы существования создал крепкое сообщество, которому карантин никак не повредит… Но я думаю, что, если бы The_Donald не был аффилирован с действующим президентом США, он с большой долей вероятности был бы запрещен. Такие платформы всегда крайне медлительны в принятии мер, которые могут быть расценены как политические, даже в тех случаях, когда очевидны нарушения правил и порядка».

Алена Миклашевская