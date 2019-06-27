Золото дорожает к саммиту

Суммарные активы биржевых фондов, ориентированных на инвестиции в драгоценный металл, приблизились к отметке 2,3 тыс. тонн, обновив шестилетний максимум. Планы Федеральной резервной системы (ФРС) США вернуться к циклу понижения ставки, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке вынуждают инвесторов массово приобретать драгоценный металл. Впрочем, такие инвестиции могут оказаться краткосрочными, если в рамках G20 лидеры США и Китая достигнут каких-то договоренностей по торговым противоречиям.

Данные Bloomberg свидетельствуют о высоком спросе международных инвесторов на золото. По итогам торгов 25 июня суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, достигли отметки 2296,7 тонны. Это максимальное значение с 17 апреля 2013 года. Уверенный рост активов продолжается четвертую неделю подряд, и за это время они выросли почти на 110 тонн, причем за последнюю неделю они прибавили 47 тонн. Всплеск интереса к драгоценному металлу со стороны профессиональных инвесторов позитивно сказался на его стоимости. Цена золота 25 июня поднималась до максимума с 14 мая 2013 года — $1438 за тройскую унцию, прибавив за неполный месяц более 12%, а 26 июня остановилась возле отметки $1412 за унцию.

Обновлению многолетних максимумов на рынке золота способствовали итоги завершившегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы США. Как и ожидали аналитики, комитет по открытым рынкам сохранил целевой диапазон ставки без изменений (2,25–2,50%), отметив при этом, что ФРС готова изменять монетарную политику для оказания поддержки экономике в случае необходимости. К тому же 7 из 17 руководителей регулятора ожидают два снижения ставки до конца года. В итоге инвесторы оценили вероятность снижения процентной ставки в июле в 100%, к тому же усилились инфляционные ожидания. «Глобальная инфляционная картина 2020 года видится несколько более мрачной, чем в 2019 году. В период же ускорения инфляции золото выступает защитным активом»,— указывает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Высокому интересу инвесторов на золото способствует и нарастающая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран сбил американский беспилотный самолет-разведчик. В ответ президент США Дональд Трамп объявил, что был готов нанести удар по Ирану, но отозвал приказ. Во вторник утром Вашингтон ввел дополнительные санкции в отношении Ирана, направленные против его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. «Данный шаг повышает риски дальнейшей эскалации отношений между двумя странами»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. «В ситуации, когда тарифные ограничения могут привести к замедлению экономического роста или даже рецессии, сопровождающейся, как правило, снижением цен на большинство классов активов (сырьевые товары, акции, корпоративные облигации, недвижимость), многие инвесторы будут предъявлять повышенный спрос на золото как инструмент сбережения стоимости»,— отмечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев.

Вместе с тем аналитики отмечают неустойчивость текущего спроса на драгоценный металл. По словам Карстена Менке, геополитические риски обычно не оказывают продолжительной поддержки котировкам золота, если они не сказываются негативно на мировой экономике или финансовых рынках. К тому же в конце недели состоится саммит G20, в рамках которого ожидается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. На ней может быть снята часть противоречий между странами. По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимира Брагина, в стоимость золота заложено очень агрессивное снижение ставки ФРС в этом году, что не вяжется с выходящей макростатистикой. Если на июльском заседании ФРС не пойдет на поводу у рынка и сохранит ставку без изменений, как того требуют выходящие макроданные, считает господин Брагин, это может привести к снижению спроса на золото.

Виталий Гайдаев