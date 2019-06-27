Больше восьми не собираться

В среду исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона-2020/21. Вместо нынешнего формата «6+5», допускающего пребывание на поле не более шести иностранцев одновременно, будет действовать формула «8+17», ограничивающая число зарубежных игроков в клубной заявке. Этот лимит получил одобрение Министерства спорта РФ, а вот в футбольном сообществе отношение к нему неоднозначное. По мнению ряда специалистов, с его введением кардинально ничего не изменится, клубы по-прежнему будут находиться в достаточно жестких рамках, а командам, выступающим в еврокубках, он и вовсе создаст большие проблемы. В то же время некоторые участники процесса считают, что формула «8+17» является первым шагом к полной отмене лимита.

Лимит на легионеров — это, пожалуй, самая дискуссионная тема в российском футболе на протяжении уже многих лет. Впервые он был принят еще в 2005 году, после чего несколько раз менялся с формулы «7+4» на «6+5» и обратно, притом что неизменным оставался его основной принцип, учитывавший количество иностранных игроков на поле и не регламентировавший их присутствие в заявке. Однако к консенсусу в этом вопросе отечественное футбольное сообщество так и не пришло. Страсти по лимиту не утихали. Так, в последнее время весьма популярным было предложение ограничить легионеров по формуле «10+15» в заявке, хотя часто звучали призывы и более радикального характера — вообще снять любые паспортные барьеры. В итоге исполком РФС утвердил переход на более жесткий формат «8+17» в заявке. Больше того, в какой-то степени он может оказаться жестче того, что действует сейчас, то есть «6+5» на поле.

Дело в том, что при нынешнем лимите клубы могут позволить себе держать более шести и даже восьми иностранцев, так сказать, про запас. Например, у чемпиона страны «Зенита» в матчах минувшего национального первенства и на поле, и на скамейке запасных нередко находилось по шесть легионеров, что, безусловно, давало петербуржцам определенную свободу и при выборе стартового состава, и при его корректировке с помощью замен. А с учетом того, что им приходилось выступать и в еврокубках, где нет никаких лимитов, они и вовсе максимально использовали свои кадровые ресурсы. Кроме того, не так остро ощущалась проблема в случае травмы или дисквалификации зарубежных футболистов. Понятно, что не все команды РПЛ по финансовым причинам в состоянии содержать легионеров сверх лимита, подобно «Зениту» и его основным конкурентам из большой пятерки («Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару»), но даже «Уфа», боровшаяся за выживание в элитном дивизионе, имела в заявке десять иностранцев.

С сезона-2020/21 такой свободы у клубов уже не будет. Да, с одной стороны, они получат возможность увеличить число легионеров, одновременно находящихся на поле, с шести до восьми, а с другой — общий ресурс при этом существенно сузится, ведь за пределы данного лимита не выйдешь. Причем по факту наверняка редко удастся задействовать всю восьмерку иностранцев в связи с такими стандартными обстоятельствами, как травмы, дисквалификации или спад формы. Поэтому не исключено, что играть будут те же шестеро, а то и меньше в случае какого-нибудь форс-мажора. К тому же в еврокубки больше восьми легионеров тоже не заявишь. Вряд ли в футболе возможна ситуация, как в волейболе, где иногда российские клубы приглашали сверхлимитного иностранца только для участия в международных турнирах.

По сути, новый лимит создает режим наибольшего благоприятствования для доморощенных футболистов. Как минимум в заявках для них точно освободится больше вакансий. Так, в «Зените» на текущий момент числится 14 легионеров, соответственно, через сезон их придется сократить до восьми. Десять и более иностранцев также у «Локомотива», «Спартака», «Краснодара», «Ростова» и «Уфы». Остальные команды РПЛ, включая ЦСКА, уже сейчас вписываются в формат «8+17». Вместе с тем новый лимит способствует не только увеличению доли российских игроков в премьер-лиге. Некоторые эксперты полагают, что он приведет к улучшению качества легионеров за счет уменьшения их общего количества.

Впрочем, лимит принят, но дискуссия все еще продолжается, в том числе звучат и скептические оценки. В частности, главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит ничего хорошего в решении исполкома РФС. «Этот лимит неимоверно раздует зарплаты российских футболистов и существенно снизит наш потенциал для игры в Европе,— цитирует его официальный сайт петербургского клуба.— Наиболее приемлемым для меня был бы лимит "10+15", тогда была бы прямая и здоровая конкуренция. Хотя в принципе я против лимита как такового». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также отметил, что новый регламент создаст большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене. Президент ЦСКА и член исполкома РФС Евгений Гинер назвал формат «8+17» промежуточным в направлении полной отмены лимита. С его точки зрения, ограничения надо вводить не по количеству, а только по качеству иностранцев. Ну а наставник «Ростова» Валерий Карпин единственный плюс нововведения увидел в том, что теперь ему можно не бояться ошибиться, выпуская легионеров на поле.

В то же время новый лимит публично одобрили главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и другие непосредственные участники процесса. «Прежде всего нужно заниматься своими футболистами,— подчеркнул главный тренер "Спартака" Олег Кононов.— Это хорошо, что их станет 17 в заявке». Кроме того, по мнению специалистов, формула «8+17» соответствует интересам сборной России. «Новый лимит — это шаг вперед»,— убежден и президент РФС Александр Дюков. Правда, он признал, что данное решение не изменит ситуацию кардинально. «Если мы хотим серьезных изменений, то нужно уделять больше времени и финансовых ресурсов детско-юношескому футболу»,—считает господин Дюков.

Александр Ильин