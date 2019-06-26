В ДНР задержали подозреваемых в подготовке к убийству руководителей силовых ведомств

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) задержали трех человек, которых подозревают в подготовке к убийству руководителей силовых ведомств, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По информации спецслужб, среди задержанных участник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», бывший сотрудник внутренних органов Украины и жительница Киева. Они, уточнили в ДНР, занимались закладкой взрывчатки, фотографировали военных, инфраструктурные и административные объекты для реализации своих планов.

МВД ДНР утверждает, что приказ об убийстве руководителей силовых ведомств отдал служащий в 5-м управлении департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала с позывным «Швед».