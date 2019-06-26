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ТАИФ-НК закончил 2018 год с убытком 9 млрд рублей

ОАО «ТАИФ-НК» (нефтеперерабатывающий комплекс группы компаний) в 2018 году получило убыток в размере 9 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Убыток был безвозмездно компенсирован головной компанией АО «ТАИФ».

Господин Шигабутдинов уточнил, что убыточность ТАИФ-НК снижается, но все равно сохраняется на заметном уровне. По его словам, издержки возможно покрыть нефтедобычей, но ТАИФ не ведет эту деятельность. В компании считают, что из-за налогового маневра в отрасли нефтепереработка не прибыльна.

Как писал “Ъ-Казань”, Альберт Шигабутдинов заявил о своей скорой отставке, однако он останется в компании в качестве советника новой команды топ-менеджеров.

“Ъ-Казань”


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