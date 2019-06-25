На западе Москвы горел гектар травы и деревьев

В поселке Терехово на северо-западе Москвы загорелись трава и деревья, пожар распространился на площади около гектара. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В МЧС сообщили, что возгорание уже ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

«Угрозы перехода огня на жилые строения не было, на месте были сосредоточены все городские службы, направлены вертолеты ГКУ МАЦ, лаборатория ГУ МЧС России проводит замеры воздуха в районе загорания»,— сообщили в МЧС.

Поселок Терехово — один из немногих, сохранившихся пределах МКАД после расширения границ Москвы в 1960 году.