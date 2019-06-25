Активистке Анастасии Шевченко сократили домашний арест

Ростовский областной суд принял решение сократить срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая проходит по делу о работе нежелательной организации, сообщает «Интерфакс». Он продлится до 20 июля вместо 17 сентября, как ранее постановил Ленинский суд.

Как отмечается, защита Шевченко просила заменить домашний арест на подписку о невыезде, но суд отклонил апелляционную жалобу.

Напомним, Анастасию Шевченко задержали в январе. На нее завели первое в России уголовное дело о деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). С 23 января активистку поместили под домашний арест, из-за этого она не смогла проститься с больной дочерью, которая умерла в реанимации. «Мемориал» признал Анастасию Шевченко политзаключенной.

Подробнее о смерти дочери активистки — в материале “Ъ” «Мне категорически нужно там быть».