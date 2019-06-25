Гендиректор «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор и председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук продал свою долю в организации, которая составляла 0,1523%. По оценке РБК, ее биржевая стоимость сейчас составляет около 770,5 млн руб.

Представитель «Интер РАО» при этом сообщил изданию, что высшее руководство компании планирует в будущем увеличить свои доли. Это может произойти за счет разработки и утверждения новой стратегии компании, а также мотивационной программы для топ-менеджмента. Как сообщает «Интерфакс», последняя уже готова и будет представлена на совете директоров. Она включает в себя «вариант выплаты вознаграждений менеджменту или их части акциями компании». Также уточняется, что ключевым стратегическим вектором в новой стратегии развития «Интер РАО», которая еще разрабатывается, по-прежнему будет рост ее стоимости.