В Анапе началась кампания по изъятию животных у пляжных фотографов

Первый рейд межведомственной комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных, прошел в Анапе, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта. У нелегальных фотографов изъяты две обезьяны и попугай.

В комиссию по защите животных вошли специалисты мэрии, сотрудники полиции, Росприроднадзора и ветеринарной службы. Глава города-курорта Юрий Поляков, комментируя ситуацию, отметил, что животные выглядят измученно, они находятся целый день на жаре, в толпе людей, при громкой музыке. «Это не может не вызвать сочувствие! – заявил мэр. – В рамках права, с учетом многочисленных обращений и жалоб отдыхающих и жителей города мы будем и дальше активно противодействовать этой проблеме». Изъятые в первый день кампании животные и птица будут помещены в зоопарк, где им обеспечат нормальные условия для жизни, уточнили в мэрии.

Анна Перова, Краснодар