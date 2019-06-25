Бывший вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль освобожден под подписку

Бывший вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль освобожден под подписку о невыезде. Об этом сообщает 47 News.

Напомним, что Коваль был задержан 6 февраля по подозрению в мошенничестве. Следсвтие считает, что в период, когда он занимал пост заместителя гендиректора по капстроительству и инвестициям «Газпром газораспределения», с декабря 2013 года по апрель 2015 год, Коваль организовал преступную схему, в рамках которой со счета компании на счет подконтрольного ему ООО «Межрегионстрой» было переведено 28 млн рублей. Вину бывший вице – губернатор признал.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Вице-губернатора Ленобласти допросили о прежнем месте работы».