Белгородского коммуниста несколько дней подозревали в неуважении к власти

Прокуратура Белгородского района возбудила и через несколько дней прекратила административное дело о неуважении к власти в отношении местного члена КПРФ Александра Курчевского. Причиной этого стал пост коммуниста на его странице в соцсети «Одноклассники», в котором он раскритиковал некую районную прокуратуру, не усмотревшую, по его мнению, нарушений в голосовании за повышение тарифов на воду, и назвал ее сотрудников «идиотами». Как рассказал “Ъ-Черноземье” Александр Курчевский, через несколько дней после публикации прокуратура обратилась в областной суд с заявлением об оскорблении власти (на основании ч.3 ст.20.1 КоАП РФ). «В своем объяснении я указал, что имел в виду сотрудников прокуратуры соседней страны, называя их идиотами, ведь я никого конкретно не обозначал»,— отметил господин Курчевский.

В постановлении о возбуждении административного дела указано, что господин Курчевский «разместил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ в отношении работников прокуратуры». Санкции статьи предусматривают штраф от 30 до 100 тыс. руб. Однако накануне в облпрокуратуре “Ъ-Черноземье” сообщили, что административное дело прекращено (соответствующее постановление есть у “Ъ-Черноземье”) прокурором Белгородского района Сергеем Белоковаленко. В документе сообщается, что Александр Курчевский не отрицал размещения публикации, но свою критику адресовал не прокуратуре района и области, а их украинским коллегам, «которые нарушают законы».

Напомним, 20 июня президент Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии, раскритиковал применение закона о неуважении к власти. Он отметил, что критика власти — необходимый элемент развития общества, а закон должен применяться в случаях оскорбления государственных символов.

Мария Литвинова