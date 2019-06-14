«Завалили лицом вниз»

Произведение монументального советского искусства, 12-метровая мозаика с тремя бегущими мальчиками, было уничтожено при сносе спортивной школы в Белгороде. Активисты несколько дней безуспешно пытались не дать разрушить мозаику и демонтировать ее для восстановления в другом месте. Накануне, несмотря на обещания чиновников дать время на демонтаж, строители разрушили последнюю стену здания, после чего изображение оказалось погребенным под грудой кирпича и штукатурки.



Созданная в 1987 году мозаика размером 10 на 12 м на фасаде спортшколы олимпийского резерва №2 изображала, по замыслу белгородских художников-монументалистов Виктора Блинова и Евгения Поленова, трех юных спортсменов, «бегущих в будущее». Это была одна из последних уцелевших мозаик художников, умерших в 2006 году. Но объект не вписался в планы местных властей построить на месте спортшколы к 2021 году волейбольную арены на 10 тыс. мест за 4 млрд руб. Проектом занимается компания «Белмонтажстрой» депутата облдумы Вадима Клета, которая победила на конкурсе в отсутствие конкурентов. О сносе власти объявили больше чем за год, но ни горожане, ни занимающиеся охраной памятников чиновники оказались не готовы к тому, что мозаика будет стерта с лица города.

Руководитель интернет-сообщества «Сохранение культурного наследия Белгородчины» Павел Альбощий сообщил “Ъ-Черноземье”, что увидел первые следы разрушения мозаики 9 июня: «В этот же день стал обращаться к нашим художникам, архитекторам и волонтерам с просьбой помочь. Вечером того же дня попытался с разрешения ответственного за демонтаж школы отделить крупные фрагменты мозаики с помощью болгарки, перфоратора, молотка и зубила». По словам господина Альбощего, после обращения через соцсети с просьбой помочь снять со стены мозаику для восстановления в другом месте, с ним связалась начальник управления архитектуры Белгородской области Галина Горожанкина. Она пообещала поучаствовать в сохранении произведения, «найти оптимальный способ демонтажа».

В управлении капитального строительства облправительства активиста заверили, что у него будет несколько дней до сноса здания. Но следующим утром волонтеров не пустили на стройплощадку, сославшись на опасность, которую представляет оставшаяся конструкция, а к вечеру 11 июня здание было снесено полностью.

На протяжении всего Дня России господин Альбощий, по его словам, и несколько волонтеров разгребали лопатами завалы кирпича, пилили болгаркой арматуру, чтобы вытащить остатки мозаики. Но спасти удалось лишь несколько квадратных метров плитки. В этом активистам никто не мешал. Только однажды через гору кирпичей к ним пробрался начальник строительного участка Роман Шаповалов, спросивший, какую организацию они представляют. «Никакую, мы просто волонтеры, — ответили ему. — Хотите нам помочь?» «Нет, я же не волонтер», — ответил он. Дальнейшая судьба остатков мозаики пока туманна. Павел Альбощий надеется, что они пригодятся для будущего музея истории Белгородчины.

Галина Горожанкина призналась “Ъ-Черноземье”, что в Белгороде «есть упущения в сохранении индивидуальности города и аутентичности территории». «Я вклинилась в историю с этой мозаикой только потому, что нужно было принимать экстренные меры, помогать активистам. У города есть главный архитектор, который проводит архитектурно-градостроительную политику Белгорода. Мое предприятие "Архитектурно-планировочное бюро" пыталось как-то помочь сохранить мозаику, но у каждой структуры есть свои полномочия. В каждом муниципалитете должна быть своя программа, свое финансирование на сохранение произведений искусства», — пояснила госпожа Горожанкина.

Другие вопросы она переадресовала главному архитектору Белгорода Сергею Киселеву. В мэрии сказали, что он 13 июня ушел в отпуск.

В региональном управлении охраны памятников сообщили “Ъ-Черноземье”, что к ним «никто не обращался» с инициативой взять мозаику под государственную охрану. Начальник управления Галины Акапьева уточнила, что любой гражданин мог написать заявление в ведомство, после чего произведение можно было бы включить в список объектов культурного наследия. «Мы и сами можем инициировать подобные вещи, но у нас мало сил, мы не успеваем все объехать и посмотреть», — уточнила чиновница.

Член Союза архитекторов России Анна Доценко считает, что стоимость мозаики с бегущими мальчиками может быть «сравнимой с мировыми произведениями»: «Эта работа была сделана специально для конкретного здания, эксклюзивно, в огромном масштабе. Квадратный метр итальянской типовой мозаики стоит от 600 тыс. руб. Представляете, сколько стоил этот кусок площадью 120 кв. м? А у нас его просто взяли и завалили лицом вниз». Эксперт считает, что мозаику на спортшколе стоило бы по примеру европейских городов консервировать, закрыв стеклом и оставив «как память о том, что было раньше»: «На месте стены с мозаикой будет парковка, а не сама арена. Разрушать ее не было никаких оснований».

Госпожа Доценко полагает, что чиновники не обеспечили сохранность объекта: «Получается, мы должны, а не они, ответственные за охрану памятников, инициировать эту процедуру. У нас таких объектов не так много, чтобы не обратить на один из них внимание».

Работающий с мозаикой белгородский скульптор Сергей Дементьев считает, что это «забытая технология» в современном строительстве. «Мозаика была монументальным искусством, призванным прославлять достижения. Современные здания одевают сплошь в вентилируемые фасады, — сказал он. — Мозаика, которую разрушили, — большая редкость по своей площади, во всем мире такие произведения пытаются сохранить».

«Два года назад я пришел к директору школы олимпийского резерва №3, на фасаде бассейна которой находится еще одна мозаика. Предложил безвозмездно ее реставрировать, притом что у меня был и свой материал. Но мне ответили, что уже утвержден план реконструкции фасадов, который не предусматривает сохранения мозаики. Считаю это варварством», — добавил скульптор.

Мария Литвинова