Суд прекратил дело лидера движения «Стоп ГОК» о пропаганде нацистской символики

Ленинский районный суд Челябинска из-за отсутствия состава преступления прекратил административное дело лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца. Его обвиняли по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики), сообщили “Ъ” адвокаты Международной правозащитной группы «Агора» Ольга и Андрей Лепехины, представляющие интересы господина Московца.

Дело в отношении господина Московца завели из-за публикации во «ВКонтакте» от 18 августа 2014 года. На его странице, как утверждало региональное МВД, была опубликовано «изображение нацистской символики (двух зиг-рун)», «сходное с символами войск СС, эмблемой подразделения ваффен-СС.

Сам лидер «Стоп ГОКа» отрицает, что пропагандировал нацизм. Он объяснил, что в 2014 году увидел изображение свастики на заборе и обратился в прокуратуру с просьбой принять меры. В течение месяца ответа не последовало, после чего он выложил фото у себя на странице во «ВКонтакте» и рассказал, что на его жалобу никак не отреагировали.

«Его умысел был не в пропаганде запрещенной символики. Он хотел обратить внимание органов и общества, что в его районе появились какие-то неонацисты, а полиция бездействует»,— рассказал адвокат Андрей Лепехин.

«Стоп ГОК» с 2014 года опротестовывает строительство Русской медной компанией горно-обогатительного комбината (ГОК) в поселке Томинский близ Челябинска.