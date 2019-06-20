Чекистов этапируют со строительного рынка

Как стало известно “Ъ”, Московский окружной военный суд (МОВС) в особом порядке рассмотрел дело бывших сотрудников управления «М» ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Оперативники спецслужбы занимались выявлением злоупотреблений и хищений во ФСИН, но год назад были задержаны своими коллегами по подозрению в захвате активов столичного предприятия, владевшего небольшим строительным рынком. В ходе следствия оба полностью признали свою вину, хотя в их окружении не исключают, что причиной уголовного преследования могла стать месть со стороны ранее изобличенных чекистами коррупционеров. В итоге бывшие оперативники получили три с половиной и три года колонии соответственно, что позволяет им подать ходатайства об условно-досрочном освобождении уже в ближайшее время.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, процесс по делу майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова прошел в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывших сотрудников ФСБ ход слушаний и результаты расследования не комментируют, ссылаясь на тайну следствия и данную ими подписку о неразглашении. Однако, по некоторым данным, оба офицера, как и еще один обвиняемый — их знакомый бизнесмен — заявили суду ходатайство о рассмотрении их дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Впрочем, решение по этому вопросу было принято не сразу, поскольку требовалось согласие на особый порядок судопроизводства потерпевшей стороны, а ее представитель на предварительное слушание не явился. В итоге положительное решение было принято вчера, и процесс уложился всего в одно заседание. Фактически речь шла лишь о сроках наказания для уже бывших сотрудников ФСБ. В ходе прений сторон представители обвинения попросили суд приговорить Сергея Никитюка и Константина Струкова к четырем годам колонии общего режима каждого, а их гражданского подельника — к трем с половиной годам. Защита просила о более мягком наказании. На принятие решения суду понадобилось около двух часов. В итоге господин Никитюк получил три с половиной года колонии, его сослуживец — три года. Бизнесмен был приговорен к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком.

По некоторым данным, судебное решение устроило все стороны, в том числе и бывших офицеров спецслужбы. Последние отбыли почти половину назначенного наказания, и с учетом того, что отсиженный ими почти год в СИЗО будет засчитан как полтора года колонии, оба вскоре смогут подать ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что господа Никитюк и Струков служили в управлении «М», на которое возложена борьба с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных последнему ФСИН и ФССП. Офицеры непосредственно отвечали за чистоту рядов в пенитенциарном ведомстве. Оба, несмотря на относительно молодой возраст (на момент задержания им было около 30 лет), считались опытными и перспективными оперативниками. Как рассказывал “Ъ”, в рамках оперативной разработки подозреваемых в махинациях сотрудников ФСИН они участвовали в раскрытии многомиллионных хищений при изготовлении систем электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), так называемых электронных браслетов. Главным фигурантом громкого расследования, напомним, стал бывший директор пенитенциарного ведомства Александр Реймер, позже осужденный на восемь лет лишения свободы. Кроме того, именно Сергей Никитюк весной 2016 года доложил в рапорте своему начальству об обнаруженных им хищениях при проверке деятельности расположенного в Саратовской области ФГУП «Консервный завод ФСИН». Вскоре было начато расследование в отношении заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, который сейчас находится под судом. Год назад, после того как контрразведчики были задержаны своими же коллегами, они оказались в камерах СИЗО «Лефортово» по соседству с ранее выявленными ими коррумпированными тюремщиками.

Впрочем, как сообщал “Ъ”, обвинение в мошенничестве никак не было связано со служебной деятельностью офицеров. По версии следователей ГСУ Следственного комитета России, которые вели дело чекистов, еще в 2016 году оба участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (Остаповская ул., д. 1) неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект». Узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько павильонов, расположенных на рынке, офицеры обратились к владельцу компании, которому, ссылаясь на свои обширные связи в различных структурах, предложили «решить вопрос» с сохранением его бизнеса. За это они, как утверждает потерпевший, потребовали переписать половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 млн руб., на постороннего человека. Рынок в итоге был снесен, а его владельцам предложили внушительную компенсацию. Старый владелец рынка, которому пришлось делить средства с новым компаньоном, посчитал себя обманутым и написал заявление на чекистов. Последних, а также новоявленного совладельца компании задержали. Первоначально, как рассказывал “Ъ”, офицеры свою вину отрицали, настаивая, что стали жертвой мести со стороны изобличенных ими коррупционеров, в то время как их сообщник дал признательные показания, после чего был освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест. По некоторым данным, позже офицеры изменили свою позицию, также признав вину и возместив ущерб в размере 4,6 млн руб. Впрочем, в окружении уже бывших оперативников ФСБ говорят, что признание ими вины являлось скорее вынужденным шагом, продиктованным надеждой получить как можно меньший срок.

Сергей Сергеев