«Коммунисты России» дадут бой КПРФ

В избирательной кампании в Госсовет Татарстана будут участвовать сразу две коммунистические партии. Вчера своих кандидатов выдвинуло региональное отделение «Коммунистов России», которое заявило о намерении противостоять на выборах «денежным мешкам» и «буржуазии во власти» в лице сторонников Геннадия Зюганова. В КПРФ считают, что выдвижение «Коммунистов России» в интересах «Единой России», которая с помощью спойлеров «будет бороться с реальными оппонентами». Эксперты уверены, что «Коммунисты России» не пройдут в Госсовет, но смогут отнять у КПРФ 2–3% голосов избирателей.



Вчера татарстанское отделение «Коммунистов России» выдвинуло кандидатов для участия в выборах в Госсовет республики. Партийный список возглавил первый секретарь отделения Альфред Валиев. Второе место получила лидер коммунистов в Набережных Челнах Татьяна Гурьева. На третьем месте оказался секретарь чистопольского горкома Дмитрий Новиков. Всего в партсписке десять человек. В их числе также бывший депутат Госсовета от КПРФ Роберт Садыков (получил шестое место) и заместитель председателя гильдии малого и среднего бизнеса Казани Евгений Иосипов (десятое место).

Альфред Валиев сообщил “Ъ”, что шесть кандидатов партии также выдвинуты в одномандатных округах, из них пять — в Казани. В том числе сам господин Валиев баллотируется по Айдаровскому избирательному округу (Авиастроительный район Казани). Ожидается, что основным его оппонентом станет действующий депутат Госсовета единоросс Николай Рыбушкин, который на этот раз заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Татьяна Гурьева будет участвовать в выборах в Вахитовском округе в Набережных Челнах.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же в одномандатных округах. На прошлых выборах 2014 года проходной барьер в 5% прошли только «Единая Россия» и КПРФ.

«Мы боремся за власть трудового народа. Рассчитываем преодолеть проходной барьер»,— рассказала “Ъ” Татьяна Гурьева. Она пожаловалась, что у «Коммунистов России» нет государственного финансирования, в связи с этим агитационная кампания партии ожидается скромной. Кроме того, коммунистам, чтобы зарегистрировать своих кандидатов, необходимо собрать подписи. Для партийного списка — около 15 тыс. подписей, в округах — по 1,8 тыс.

Большинство кандидатов «Коммунистов России» являются выходцами из КПРФ, которые покинули партию Геннадия Зюганова в ходе раскола ее регионального отделения в 2013 году. Лидером «Коммунистов России» является Максим Сурайкин. В 2018 году он баллотировался на пост президента России, но занял на выборах предпоследнее место.

Татарстанские партийцы не скрывают, что основным их оппонентом на выборах будут прежние соратники из КПРФ. «Они опять выдвинули в Госсовет олигархов. Мы против этих “бандеровцев”. Ленин говорил, что прежде, чем объединяться, надо размежеваться»,— заявил “Ъ” Альфред Валиев. «КПРФ — буржуазия во власти. Думает только о толщине своих кошельков. А у нас среди кандидатов простые люди, нет денежных мешков»,— поддержала его Татьяна Гурьева. Она считает, что действующие депутаты КПРФ «ни одну проблему в республике не решили»: «От них ничего нет, кроме шоу и бла-бла-бла. А один депутат, наверное, вообще глухонемой».

Как сообщал “Ъ”, список КПРФ возглавили действующие депутаты Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комисаров. Потенциально «проходные» позиции получили предприниматели Николай Атласов и Фадбир Сафин.

В КПРФ заявляют, что «Коммунисты России» являются спойлером. «Это никакая не партия, а искусственный политтехнологический проект»,— сказал “Ъ” глава избирательного штаба КПРФ в Татарстане Артем Прокофьев. Он напомнил, как в прошлом году «Коммунистам России» согласовали протестную акцию возле входа в ДК, где выступал кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. «Выдвижение “Коммунистов России” связано с ослаблением “Единой России”. Власти нечего предложить избирателям, поэтому подобными методами они будут бороться с реальными оппонентами — нашей партией»,— считает господин Прокофьев.

На прошлых выборах в Госсовет КПРФ пыталась снять с выборов «Коммунистов России». Местные суды в этом отказали, но правоту КПРФ признал Верховный суд РФ уже после завершения выборов. В день голосования коммунисты Геннадия Зюганова смогли набрать лишь 5,55%, «Коммунисты России» — 2,4%. При этом, например, в Набережных Челнах, где популярна Татьяна Гурьева, «Коммунисты России» обошли КПРФ.

«“Коммунисты России” — типичный спойлер»,— соглашается политолог, профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Сергеев, но отмечает, что «коммунистическая многопартийность — реальность многих стран». Эксперт полагает, что в результате у КПРФ «могут оттянуть» в среднем 2–3%, а в тех же Набережных Челнах «электорат коммунистов разделится на две части». По словам господина Сергеева, власти заинтересованы в участии «Коммунистов России» в выборах, учитывая снизившийся рейтинг «Единой России». «Им бы еще парочку таких компартий»,— посоветовал политолог.

Кирилл Антонов