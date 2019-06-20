Китайская водка против американской медицины

В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ. В списке-2019 неожиданно много компаний «новой медицины», главная неожиданность — второе место китайской Kweichow Moutai, обогнавшей по пятилетнему приросту капитализации и дивидендов Netflix и Amazon: флагманский продукт китайской компании — традиционная китайская водка байцзю. В топ-10 33 отраслевых рейтингов в 2019 году семь российских компаний.

Рейтинг BCG более 20 лет рассчитывает по параметру совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет — это средний прирост капитализации и дивидендный поток. Среди российских компаний НОВАТЭК в 2011 и 2014 годах входит в мировой топ-10. В рейтинге-2019 десятое место в мире занял по итогам 2018 года ЛУКОЙЛ.

Всего рейтинг рассматривает показатели около 2250 компаний в мире.

В мировом топе конкурируют сейчас компании трех стран — США, Китая и России, однако характер конкуренции в 2019 году сильно поменялся: если ранее речь шла о соперничестве по акционерной доходности цифровых компаний и производственного сектора, то сейчас рейтинг захватывает медицина. На первом месте, как и ранее, Nvidia, компания, с которой связывают главные надежды в развитии искусственного интеллекта. Медиапровайдер Broadcom на третьем месте, Netflix — на четвертом, Adobe — на пятом, цифровой ритейлер Amazon — на шестом, китайский медиагигант Tencent — на восьмом.

Тем более удивительно вхождение в топ-10 на седьмом месте американской медтехнологической компании Intuitive Surgical и на девятом месте — United Health Group из США: речь идет не о фармацевтических гигантах, а о компаниях непосредственно в сфере здравоохранения. По медианному показателю TSR здравоохранение, медицинские технологии и финансовая инфраструктура — наиболее выгодные вложения пятилетия, майнинг, металлургия и нефть — наиболее проблемные, самые волатильные отрасли по TSR в среднем — ритейл (он, впрочем, в числе пяти наиболее окупаемых по вложениям отраслей по TSR), майнинг, металлургия.

Потерять в последнем пятилетии в среднем было проще всего в строительстве, среднекапитализированной фармацевтике, медтехнологиях и стройке (минимумы TSR), заработать больше всего — в тех же металлургии и майнинге, а также ритейле (максимумы TSR).

«В целом рейтинг подтверждает тот факт, что сегодня мы продолжаем наблюдать бурное развитие технологического сектора, сектора медицины, а также медиа и телекоммуникаций. Тем существеннее достижение ЛУКОЙЛа, попавшей в топ-10 крупнейших компаний мира, несмотря на то, что нефтяной сектор в целом показал достаточно скромные результаты»,— отметил партнер и управляющий директор BCG, глава экспертной практики по энергетике в России и СНГ Кирилл Туишев.

В рейтингах прошлых лет Facebook традиционно входил в топ-5 мировых лидеров по TSR, однако в конце 2018 года произошел резкий обвал капитализации — и сейчас компания в мировом рейтинге на 33-м месте. Еще один момент рейтинга BCG в 2019 году — постепенное увеличение доли азиатских компаний на среднем уровне: в топ-100 компаний по TSR сейчас 28% компаний из Северной Америки и 55% — из Азии. При этом в числе 330 компаний, входящих в десятку в своей индустрии в мире, 29% североамериканских и 45% азиатских. В мировом же топ-10 сейчас семь компаний из США.

Собственно, это объясняет главную новость мирового топа рейтинга BCG — китайская Kweichow Moutai на втором месте мирового топа по акционерной доходности. Компания — многопрофильный агропереработчик, главным флагманским продуктом которого является китайская крепкая водка байцзю. Рыночная капитализация Kweichow Moutai — $107,8 млрд, вдвое больше ЛУКОЙЛа, выше Nvidia на 20% и чуть меньше Netflix. Вера китайцев в перспективы байцзю подкрепляется среднегодовой доходностью вложений на уровне 43,5% с 2014 по 2018 год — лишь искусственный интеллект Nvidia доходнее (54,4% в год).

В 33 отраслевых рейтингах BCG на 2019 год — семь российских компаний. Здесь неожиданностей нет. В металлургическом секторе на третьем месте в мире — «Евраз», на пятом — ММК, на десятом — «Северсталь». В нефтяной промышленности второе место в мире — «Татнефть», седьмое — НОВАТЭК. Наконец, в горнодобывающем секторе АЛРОСА — четвертая в мире.

Дмитрий Бутрин