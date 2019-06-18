К Давиду Якобашвили пришли через музей

Оперативники ФСБ, обыскали музей «Собрание», принадлежащий вице-президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давиду Якобашвили. И чекисты, и сам бизнесмен отказываются говорить, что стало поводом для проведения мероприятия. По одной из версий, причиной мог стать перешедший в уголовную плоскость давний финансовый спор между господином Якобашвили и его бывшим деловым партнером Борисом Минахи.

Обыск, который в музее проводили сотрудники ФСБ, занял несколько часов, в нем участвовало более десятка оперативников и следователей. В самом музее не стали комментировать происшедшее. Между тем Давид Якобашвили, который сейчас находится в Швейцарии, подтвердил факт проведения следственных действий, но от конкретных пояснений отказался, сославшись на необходимость посоветоваться с адвокатами.

Расположенный на Солянке музей «Собрание» — одна из крупнейших частных коллекций, фонд которой составляет около 20 тыс. экспонатов. Как следует из описания коллекции на сайте самого музея, ее основу составляют «самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны». Помимо этого, в коллекции представлены предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика и т. д.

В ФСБ во вторник также не давали пояснений по поводу проведенного обыска.

Автомобиль полиции стоит неподалеку от входа в музей Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Однако, по одной из версий, он мог быть связан с давним спором между Давидом Якобашвили и его бывшим бизнес-партнером Борисом Минахи. Их конфликт стал предметом гражданского разбирательства в Таганском райсуде столицы, который в конце прошлого года рассматривал иск господина Минахи к вице-президенту РСПП.

Согласно материалам гражданского дела (имеются у “Ъ”), истец требовал взыскать с Давида Якобашвили задолженность по договорам займа, якобы заключенным между ними на сумму $4,7 млн.

Оспариваемых займов, как следовало из иска, было четыре, а заключались они в период между 6 октября 2010 года по 16 ноября 2010 года, кредитная ставка по ним составляла 3% годовых.

Помимо возврата основного долга истец требовал взыскать с ответчика проценты по займу в размере $743,1 тыс., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму $949,4 тыс. а также госпошлину.

Сам Давид Якобашвили настаивал в суде, что денег в долг у своего партнера он не брал, «так как никогда не испытывал такой необходимости».

Наоборот, по словам ответчика, истец брал у него в долг и не все вернул.

Вынося решение об отказе в удовлетворении иска, суд учел выводы эксперта, который установил, что на копиях трех оспариваемых договоров подпись ответчика изготовлена путем компьютерного монтажа, а на одной вовсе отсутствует. Также суд счел недоказанным факт передачи денег ответчику.

Однако, по данным источников “Ъ”, Борис Минахи обратился в ФСБ, после чего и началась проверка его заявления.

На обыск в музее отреагировал бизнес-омбудсмен Борис Титов, который назвал следственное мероприятие удивительным.

«Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный»,— отметил господин Титов, не исключивший, что причиной обыска мог стать корпоративный конфликт между бывшими партнерами по бизнесу, который перешел в фазу, когда его участники «привлекают правоохранительные органы» для его разрешения. «Нельзя играть нечестно. Нельзя привлекать силовиков, вмешивая их в собственные споры»,— резюмировал бизнес-омбудсмен.

Владислав Трифонов