«Пора заканчивать "формировать повестку" и переходить к реализации конкретных шагов для создания устойчивого развития»

Девиз прошедшего Петербургского международного экономического форума был «Формируя повестку устойчивого развития». BG обратился к представителям бизнеса, участвовавшим в ПМЭФ и наблюдавшим за ним со стороны, с вопросом: в чем, по их мнению, мы обретем устойчивость.

Максим Соколов, председатель правления, гендиректор группы ЛСР:

— В развитии, цифровизации, улучшении инвестиционного климата.

Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт»:

— Сегодняшняя цивилизация формирует людей одной функции, выполняющих конкретную операцию, потребителей. При этом знания и навыки все больше формализуются. Поэтому устойчивость обретет то государство, которое будет воспитывать творческих людей, созидателей. И в нашей стране таких созидателей — и в искусстве, и в науке — всегда было много. Поэтому у нас есть все предпосылки для устойчивого развития и для прорывов.

Владислав Антуфьев, президент ОАО «Объединенная энергетическая компания»:

— Говоря об устойчивом развитии, мы не должны забывать о людях. Для большинства слова «цифровизация», Big Data, «интернет вещей» никак не ассоциируются с возможными изменениями в их повседневной жизни и, следовательно, не вызывают никакого отклика. Нам сегодня нужны переводчики, которые бы объяснили суть этих понятий, что это практически принесет людям. И когда каждый потребитель увидит для себя какую-то пользу или выгоду, он проголосует рублем, что даст мощнейший импульс для устойчивого развития нашей страны.

Максим Солнцев, председатель правления СДМ-банка:

— Можно выделить несколько основных направлений, необходимых для формирования такой устойчивости. Это прежде всего базовые векторы развития — внутриэкономическая стабильность страны, стабилизация политической ситуации, а также отстройка устойчивых отношений с инвесторами и партнерами, в том числе внешнеторговыми.

Но я бы хотел отметить еще как минимум два важных фактора. Первый — качественное российское образование. Нельзя не заметить внимания к этой сфере со стороны как государства, так и частных структур. Инвестиции в человеческий капитал, формирование конкурентоспособных образовательных систем — все это говорит о заинтересованности в качестве будущих кадров. Развитие системы образования требует долгосрочных инвестиций, но они окупятся сторицей, так как позволяют смотреть в будущее с перспективой, рассчитывая на устойчивый рост бизнеса.

Второй — развитие институтов гражданского общества. В последнее время мы наблюдаем, как они становятся все более профессиональными, государство все активнее ведет диалог и сотрудничает с ними. Негосударственные организации действительно играют большую роль. Это структуры, способные находить возможности для решения глобальных и актуальных проблем (конечно, в правовом поле), сглаживать перегибы государства в некоторых вопросах. Чем крепче институты гражданского общества будут стоять на ногах, тем более развитое общество мы получим в будущем.

Константин Поздняков, заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при правительстве РФ:

— На площадках форума достаточно много слов было сказано, что, в том числе через реализацию национальных проектов, экономика сможет приобрести устойчивость. Конечно, это все при единовременном создании условий для привлечения иностранных и российских инвестиций в экономику страны. В этом случае денежные средства, предусмотренные для реализации нацпроектов, могли бы быть дополнены иностранными капиталами. Но, на мой взгляд, устойчивости, а также выхода на дальнейшее поступательное развитие мы сможем достичь, только реализовав наиболее сейчас злободневные проекты — реформы судебной власти и правоохранительной системы. При условии, что эти действия не будут носить «декоративный» характер, это будет лучший вклад в стабилизацию и дальнейший рост отечественной экономики.

Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ:

— Участники сессии по российско-европейским отношениям, которую мне посчастливилось модерировать, отметили, что европейские страны продолжают расценивать Россию как перспективный рынок. По-настоящему мощным драйвером позитивных изменений может стать открытый диалог в сфере образования и науки, исследований и инноваций. Поиск лучших международных практик, организация центров компетенций, обмен опытом и знаниями — это те факторы, которые помогут ускорить цифровую трансформацию в ключевых секторах российской экономики, упростить локализацию «зеленых» технологий и адаптацию лучших управленческих моделей. В конечном итоге международное сотрудничество послужит стимулом для экономического роста.

Ирина Козлова, президент компании «ABB Россия»:

— Мы обретем устойчивость в международном партнерстве и развитии инновационных компетенций. Внедрение новейших технологий и адаптация мирового опыта для России — важнейшее условие перехода к цифровой экономике. Кроме того, это возможность повысить производительность труда, эффективность и конкурентоспособность российских предприятий, вывести их на мировой уровень. Иностранные компании готовы инвестировать и развивать компетенции в России, и компания ABB не исключение: на ПМЭФ мы объявили о стратегическом партнерстве с правительством Калининграда и ПАО «КамАЗ». Партнерство глобальных лидеров с российскими предприятиями позволит создавать в России конкурентоспособные решения и возможности для их экспорта.

Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL:

— Устойчивое развитие будет заключаться в росте экономики, поддерживаемом реализацией национальных проектов, вклад которых будет увеличиваться с каждым годом. Но кроме государственных денег, экономике необходимы и частные инвестиции. Их притоку будут способствовать уже достигнутая стабильность инфляции и ее нисходящий тренд. Это позволит Центральному Банку продолжить снижать ключевую ставку, что положительно отразится на стоимости банковского финансирования и на росте капитальных инвестиций.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка:

— Очевидно, что мировое сообщество набирает устойчивость в сотрудничестве, в создании и реализации новых совместных проектов, направленных на развитие производства, инфраструктуры, социально-экономических отношений. Форум стал отправной точкой для появления новых торгово-экономических связей, партнерских проектов и программ крупнейших представителей бизнес-сообществ мира.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— У всех, кто связывает свою жизнь с Россией, нет иного выбора, кроме как менять характер нашей экономики. В противном случае мы всегда будем зависеть от цен на нефть и газ. Нам нужны национальные проекты, сильное государство, активный частный бизнес. Также нам нужно укреплять взаимное доверие между бизнесом и властью. Сегодня оно есть, но очевидно, что пока этого недостаточно. В нашей стране огромный недооцененный потенциал предпринимательства. Нам необходимо начинать создавать новые рынки, где национальные проекты могли бы реализовываться на недискриминационной, конкурентной основе. Нужно не бояться давать IT и телекому на первом этапе больше льгот и стимулов, чем в других отраслях экономики. И тогда, очевидно, мы увидим тот стабильный рост, ради которого все делается.

Дмитрий Шаруев, коммерческий директор компании «Ростелеком Контакт-центр»:

— Цифровая трансформация — одна из основных тем, которые обсуждали на ПМЭФ-2019. Цифровизация и глобализация — неразрывны. Чем меньше границ в различном смысле, тем быстрее будет развиваться экономика и выиграют те страны, которые откроются друг другу, образуя единое экономическое пространство. Цифровые технологии могут обеспечить устойчивое развитие и конкурентные преимущества бизнеса как на внутреннем, так и на глобальном рынке. Уже сегодня цифровые продукты становятся катализаторами позитивных изменений во всех секторах экономики. А для России это еще и способ выйти из сырьевой воронки. Важными условиями дальнейшей цифровизации станут обмен опытом и подготовка специалистов в IT-сфере, а также внедрение и тиражирование интеллектуальных высокотехнологичных решений для повышения эффективности бизнес-процессов.

Дмитрий Федоров, директор по информационным технологиям, процессам и инновациям FM Logistic:

— Проблему устойчивого развития, как и проблему экологии и перенаселения планеты, невозможно осилить в рамках одного отдельно взятого государства. Это проблема глобальная, и мы можем решать ее лишь совместно с другими государствами, осознавшими ее важность, вовлекать в круг единомышленников тех, кто еще не думал о ней. Нам еще предстоит огромная практическая работа по искоренению из сознания соотечественников потребительского отношения к ресурсам нашей планеты.

Анаида Шнайдер, основатель блокчейн-платформы для арт-рынка Tilcoin:

— Организаторы обозначили «устойчивое развитие» в качестве главной темы ПМЭФ-2019, и для меня особенно важно, что одними из ключевых векторов обсуждения на конференции стали цифровая экономика и технологические инновации. Уже многое было сказано об экономическом потенциале цифровизации, однако не менее важен тот факт, что данный процесс способен обеспечить прорыв в вопросе создания комфортной среды для всего населения страны. В России существуют десятки научных и образовательных проектов на основе новейших технологий (включая блокчейн, VR и AR), которые способны радикально повлиять на качество жизни и уровень развития человеческого капитала в нашей стране. Поддержка инициатив в области цифровой экономики способна стать ключевым направлением государственной политики, направленной на устойчивое развитие страны. Остается надеяться, что множество прекрасных идей, высказанных на ПМЭФ-2019, будет воплощено в жизнь.

Андрей Дронов генеральный директор юридической компании ООО «Вектор права»:

— Стабильности можно ожидать от будущего, если в это будущее уже сейчас направлять силы и средства, а именно — заниматься подготовкой кадров для экономики будущего. На ПМЭФ-2019 эта тема была качественно раскрыта в треке «Человек — прежде всего», где я с большим интересом слушал дискуссии, касающиеся роли образования, значения социальных коммуникаций, применения новых технологий для трансформации здравоохранения.

Все это выглядело реалистичным в связи с тем энтузиазмом, который исходил от 80 молодых лидеров из 35 стран мира, поучаствовавших в разных дискуссиях на форуме: они презентовали свои проекты для таких же «заряженных» коллег, показывая, как своевременный обмен добытой и обработанной информацией может ускорить результаты в любых исследованиях, что в открытости и объединенности продвинутых умов — сила будущего развития.

Петр Родионов, генеральный директор ООО «Герофарм»:

— Залогом устойчивого развития является эффективная и сильная экономика, которая напрямую зависит от привлечения инвестиций. И роль государства в формировании инвестиционной привлекательности очень высока. Сегодня ряд отраслей промышленности, в том числе фармацевтика, демонстрирует серьезные результаты: российские компании создают высокотехнологичные производства, наращивают компетенции в области разработки и создания инновационных препаратов и занимают все более устойчивые позиции на локальном рынке. Следующий шаг — развитие экспортного потенциала. Мы уже видим подтверждения тому, что наши технологии могут быть конкурентоспособны и востребованы за рубежом. Однако для достижения целевых показателей и устойчивого роста на внешних рынках важно увеличивать емкость внутреннего рынка и эффективно использовать имеющиеся инструменты для прироста доли у локальных игроков.

Евгений Запотылок, основатель агентства «Формула рекламы»:

— Мы обретем устойчивость в развитии новых технологий. И прежде всего тех, которые касаются сферы искусственного интеллекта. Неслучайно в рамках прошедшего ПМЭФ-2019 состоялся конкурс стартапов в области AI, обсуждались перспективы развития artificial intelligence, для чего в ближайшие годы из федерального бюджета планируется привлечь около 90 млрд рублей. И рекламный рынок, как лакмусовая бумага, быстро и емко отражает этот процесс — те реалии, которые коснутся всех отраслей экономики нашей страны. «Умная» реклама, учитывающая интересы потребителя, ежедневно сопровождает нас, и не только в интернете: уже существует наружная реклама, способная воспринимать и отражать реакцию аудитории,— постеры, самостоятельно создающие контент на основе заложенных картинок, шрифтов с целью добиться максимального эффекта. Будущее — за AI-технологиями.

Осип Румянцев, управляющий партнер адвокатского бюро «Румянцев Лигал»:

— В то время, когда на форуме формировали повестку устойчивого развития, в обществе сформировалась своя, всем нам известная повестка. Запросы общества очевидны — это доверие к правоохранительным органам и государственной машине. Власть должна быть авторитетом для общества и должна быть внимательной к общественным запросам. Кроме того, одна из главных задач властей — не допускать злоупотребления правом и попирания прав одних за счет других. Будем надеяться, что фундамент для устойчивого развития страны сформируется из доверия государственным институтам со стороны общества.

Роман Шпаков, председатель совета директоров QBF:

— Кризис и санкции вынуждают власть делать ставку на российский бизнес и быть внимательнее к его проблемам, например, в сфере законодательства. Минфин и Счетная палата разработали проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В нем предлагается декриминализировать несколько «предпринимательских» статей УК и изменить практику правоприменения по другим — смягчать наказание для тех, кто совершил экономическое преступление впервые, перенести в Кодекс административных правонарушений повреждение или уничтожение имущества, а также статьи, связанные с авторскими правами. Такая либерализация законодательства снизит давление на бизнес, что позитивно скажется на настроении предпринимателей.

Герман Гаврилов, основатель и генеральный директор компании Roistat:

— Устойчивое развитие возможно только тогда, когда условия для бизнеса в стране меняются минимально. Любые крупные изменения в законодательстве или экономической политике создают ситуацию, при которой развитие замедляется, а бизнес тратит время и силы на адаптацию и поиск новых векторов развития. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Как его представитель, я стараюсь держать руку на пульсе и всегда быть готовым к переменам. Поэтому для меня залогом устойчивости является умение предугадывать изменения, новые требования рынка, соответствие меняющимся обстоятельствам.

Иван Рыков, президент ГК «Рыков Групп»:

— Мне кажется, что в России пора заканчивать «формировать повестку» и переходить к реализации конкретных шагов для создания устойчивого развития. Потому что пока у бизнеса складывается устойчивое впечатление, что дальше будет только хуже. Этой весной индекс предпринимательской уверенности снизился до отрицательных показателей даже у добывающей отрасли. На фоне устойчивого роста «проблемных» активов во всех отраслях это и неудивительно. А государство вместо того, чтобы помогать бизнесу, например, повышать качество российской юрисдикции, занимается тем, что усиливает на бизнес давление. Устойчиво усиливает.

Андрей Рюмин, гендиректор «Ленэнерго»:

— ПМЭФ-2019 подтвердил курс экономики на цифровизацию процессов. Электросетевой комплекс — как пульс экономики: с развитием производств растет и потребление электроэнергии. Приоритетные направления устойчивого развития энергетической отрасли сформированы в рамках концепции «Цифровая трансформация — 2030».

Захар Голант, генеральный директор ООО «Балтфарма»:

— Первоначально ПМЭФ задумывался как инструмент для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Были такие иллюзии. После международного экономического кризиса в 2008–2009 годах и уж тем более после многочисленных санкций эта повестка более неактуальна.

Сейчас форум отражает реалии российской экономики, с полным преобладанием государственного регулирования, государственных корпораций и компаний, ориентированных на рынок государственных закупок и услуг. По разным оценкам, от 50 до 70% российской экономики в той или иной степени зависит от государственного регулирования или напрямую принадлежит государству.

Очень бы хотелось верить, что при нынешней ситуации мы обретем устойчивость в госрегулировании ключевых сегментов экономики и якорных отраслей. Это как краткосрочная перспектива. Но в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе нужно возвращаться к повестке частных инвестиций в локальную экономику с постепенным замещением нагрузки на бюджеты всех уровней, а потом на перспективу привлечения внешних инвестиций для развития российской экономики.

Андрей Липатов, предприниматель (совладелец компаний «Теплоком», ELama, Varwin, IResearch):

— Что сделать, чтобы ВВП не падал, а сохранялся как минимум на прежнем уровне? Тут появляются национальные проекты в качестве рычага управления экономикой. Всего их 13, утверждены они до 2024 года. На эти проекты пытаются потратить 25,7 трлн рублей, из них чуть больше 13 трлн рублей выделит федеральный бюджет, 4,9 трлн рублей — уйдет из региональных бюджетов. Нацпроекты , которые нам предложили, — это как таблетка от Великой депрессии, которая должна двинуть ВВП страны. Мы должны показать, что в результате реализации этих инфраструктурных проектов совокупный объем произведенных товаров и услуг отразится на росте ВВП. Конечно, это поможет нам поднять или сохранить уровень ВВП в стране. Но что поменяется в структуре экономики и экономических отношений в России? В результате реализации этих инфраструктурных проектов, скорее всего, заработают крупные государственные и окологосударственные компании. Малый и средний бизнес максимум отщипнет какую-то часть дохода, но фактически ничего не заработает. Получается, что с точки зрения цифр мы поднимем ВВП, будет казаться, что у нас на макроуровне показатели неплохие, но на жизни конкретного гражданина это никак не отразится.

По исследованию Глобального мониторинга предпринимательства, которое делает в России Высшая школа менеджмента СПбГУ, лишь 5% трудоспособного населения планирует открыть собственный бизнес в течение трех лет. Это очень маленький показатель. С другой стороны, люди начинают свыкаться с тем, что легче работать под крылом крупных государственных компаний. Но в олигопольном рынке не будет прорывных продуктов, которые обеспечат естественный рост экономики и будут интересны другим странам, а значит, мы будем продолжать торговать ресурсами.

Руслан Абдулнасыров, владелец компании «Автосеть.РФ»:

— Санкции вынудили бизнес думать о технологиях, развитии и не рассчитывать на помощь. Поэтому повестка «устойчивого развития» говорит, что бизнес в России обретает несколько иную форму, которая выражается в самостоятельных действиях, в адаптации к жестким финансовым условиям, которые в последнее время наблюдаются в стране. Наши производители получили возможность не бороться с импортом, а конкурировать внутри страны друг с другом. Это формирует достаточно благоприятную среду. Для многих производственных и технологических компаний открылась новая глава, и у них точно началось устойчивое развитие.

Александр Брега, генеральный директор корпорации «Мегалит»:

— Устойчивость с точки зрения застройщиков — это возможность немного «постоять», и неслучайно эти слова однокоренные. В строительной сфере за последние несколько лет столько раз кардинально менялось законодательство, что теперь девелоперам просто необходима передышка, чтобы разобраться с новыми правилами, понять, как по ним работать и строить. А развитие в этом случае произойдет само: мы видим, что рынок даже в стрессовых условиях не стоял на месте, качество предложения кардинально изменилось за последние годы, и изменилось в лучшую сторону. И этот вектор мы стремимся сохранить.

Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС Холдинга»:

— Одной из главных задач для страны остается обретение самостоятельности и независимости. Необходимый базис для этого — устойчивое развитие цифровых технологий в рамках импортозамещения. Проникновение новых отечественных IT-решений во все отрасли экономики, безусловно, стимулирует ее подъем и определяет вектор развития страны. Интерес глобальных IT-лидеров, как IBM, Intel, Dell, SAP, к партнерству с российскими компаниями с целью участия в совместных проектах обеспечивает расширение нашей экспертизы и выход на устойчивые темпы развития передовых технологий. Это и блокчейн, и роботизация задач, и прогнозирование рисков, и просчет инвестиций, и создание IT-решений для промышленности и образования. В этом отношении мы уже сейчас достигли явных успехов и к 2025 сможем с уверенностью говорить о достижении полной устойчивости в этом сегменте.