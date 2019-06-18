Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предполагает выделение семьям при рождении третьего или последующих детей из федерального бюджета 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита. В феврале с предложением о необходимости поддерживать семьи с тремя и более детьми выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Напомним, законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Норма будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году. В текущем году выплатой на погашение ипотечного кредита, по предварительным подсчетам, могут воспользоваться около 30 тыс. семей.

На выплаты в этом году Минфин предложил выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.

О том, как Владимир Путин выступил с предложениями ввести льготы в области ипотечного кредитования, читайте в публикации “Ъ”.