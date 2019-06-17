Музыкальный продюсер Бари Алибасов выписан из больницы, куда он был госпитализирован в начале месяца после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Через три дня продюсера планируют на частном самолете отправить на реабилитацию в Казахстан, рассказал «РИА Новости» его сын Бари Алибасов-младший.

Он сообщил, что состояние его отца «физически хорошее». «Отвез его сейчас в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали и не привезли, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурили»,— пояснил он.

По словам сына продюсера, теперь необходимо «наблюдать его состояние, смотреть, зарастет у него пищевод». «Это будет понятно в течение месяца»,— добавил он.

Карьера Бари Алибасова началась в 1960-е годы. В 1966 году он вместе с однокурсником Михаилом Араповым организовал музыкальную группу «Интеграл». Она просуществовала 22 года, став лауреатом нескольких конкурсов в Алма-Ате. В 1989 году Бари Алибасова основал группу «На-на», руководителем которой является до сих пор. В 1999 году был признан заслуженным артистом Российской Федерации.