«Придумывают свечи звезды мировой парфюмерии»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова делится советами относительно того, что можно преподнести в подарок иностранцу и при этом избежать банальных вариантов.

Думаю, многие, как и я, сталкивались с проблемой — что бы такого «русского» привезти в подарок иностранному партнеру по бизнесу или приятелю? Кроме водки с икрой и чтобы без китчевых сувениров? И так, чтобы это был не просто предмет, сделанный в России, а чтобы с Россией он имел еще и сюжетную или ремесленную связь?

Среди таких — предметы российского бренда Gourji. Запонки, и платки, и шали — просто отличный подарок. Запонки — хоть с отсылкой к дореволюционным временам, хоть к советскому прошлому. Среди последних — аксессуары из «Спортивной» коллекции с сюжетами, повторяющими барельефы станции метро «Динамо». Серебро с эмалью обойдется в 24 тыс. руб. В том же ценовом диапазоне есть немало вариантов платков и шалей с сюжетами на российскую тему, придуманными российскими художниками. «Бородино», «Змей Горынович», «Фонтан дружбы народов»… Выбор велик. И никакой сувенирности. Все исключительно высокохудожественно.

Если отношения достаточно близкие, то можно подарить и косметику. И тут масса вариантов есть у Natura Siberica, можно собрать отличный набор, конечно, избегая «шампуней от выпадения волос» и других средств, которые могут стать некорректным намеком. Тем более, многие интуристы уже оценили Natura Siberica по достоинству — Fresh Spa by Natura Siberica работает в московском Four Seasons.

Согласно этикету свечи с ароматом можно дарить только близким людям, иначе можно не угадать с запахом. Но в случае свечей и диффузоров Tonka Perfumes я бы даже рискнула. Уж больно они хороши и ароматы уникальные, хоть наше родное алтайское, а не альпийское разнотравье, хоть пряные запахи базара. И все в красивых хрустальных сосудах. Производят свечи в Москве, а придумывают — звезды мировой парфюмерии. Приятный бонус — возможность персонализации. При заказе на сайте можно добавить надпись. Стоит свеча при этом относительно немного — 5,1 тыс. руб.