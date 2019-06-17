Курс биткойна достиг годового максимума

Курс биткойна в ходе торгов воскресенья, 16 июня, поднялся, по данным Coindesk Bitcoin Price Index, до отметки в $9381 — это рекордно высокий показатель за последние 13 месяцев. В последний раз столь высоко самая популярная криптовалюта торговалась 10 мая 2018 года. Кроме того, стоимость биткойна вернулась к уровню декабря 2017 года, который предшествовал взлету цены одной цифровой монеты до $20 тыс.

По данным Coinmarketcap, суточный объем трансакций с биткойном составил около $21,5 млрд. В настоящий момент курс биткойна продолжает оставаться выше $9 тыс. На момент написания этой новости его стоимость составляла около $9150, а рыночная капитализация — около $162,5 млрд.

Подробнее о причинах роста курса криптовалюты — в публикации “Ъ” «Биткойн набирает вес».

Кирилл Сарханянц