Зеленый мост отремонтируют к 2020 году за 498 млн рублей

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГБУ «Мостотрест» заключило с компанией АО «Производственное объединение "Возрождение"» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Зеленого моста через Мойку в створе Невского проспекта. Стоимость работ составит 498,7 млн рублей. Их необходимо выполнить не позднее 20 мая 2020 года, сообщили в «Мостотресте».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ПО "Возрождение"» стало единственным участником четвертого по счету тендера на ремонт исторической переправы. Предыдущие три аукциона претендентов на этот контракт не выявили.

Подробнее о причинах ранее несостоявшихся конкурсов — в материале “Ъ-СПб” «Зеленый мост еще не созрел».