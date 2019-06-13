Препарат производства компании «Биокад» в три раза увеличил доступность таргетной терапии для онкобольных

Биотехнологическая компания «Биокад» на 10% увеличила поставки лечебным учреждениям отечественного препарата бевацизумаба. Это позволило с 2015 года втрое повысить доступность таргетной терапии для российских пациентов. Таким образом, количество онкологических больных, получивших терапию бевацизумабом, за последние три года выросло на 293% и в 2018 году составило более 7,6 тыс. человек, сообщили в компании «Биокад».

Объем продаж отечественного биоаналога бевацизумаба за последние три года вырос в четыре раза, достигнув доли в 97% от российского рынка лекарственного препарата, который по итогам прошлого года составил в пересчете на АФС (активная фармацевтическая субстанция) 68,6 кг.

При этом в компании уточнили, что в текущем году намерены запустить новые производственные мощности на территории Ленинградской и Московской областей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания «Биокад» договорилась о поставках лекарственных препаратов на Кубу.