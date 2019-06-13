На адвоката поднялось давление

Адвокат «Тольяттиазота» Денис Симачев заявил о необъективности следствия и неприемлемом с точки зрения закона уровне работы со стороны гособвинения. Юрист напомнил о вскрывшихся в ходе процесса обстоятельствах, вызывающих серьезные подозрения. Господин Симачев также заявил о давлении, оказываемом на сотрудников предприятия и адвокатов со стороны СК РФ. Одному из коллег господина Симачева следствие вообще незаконно предложило стать осведомителем о планах работы адвокатов.

В Комсомольском районном суде Тольятти продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В настоящее время стороны перешли к прениям.

Адвокат ТОАЗа Денис Симачев рассказал о давлении, которое продолжает оказываться сотрудниками СК РФ на сотрудников завода и адвокатов предприятия. При этом некоторым свидетелям приходилось давать показания под давлением заинтересованной стороны. По словам представителя ТОАЗа, старший следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор Михаил Туманов инициирует изъятие в ходе обысков документов, в том числе договоров «Тольяттиазота» с адвокатами, которые вообще не имеют отношения к возбужденному уголовному делу. Следователь также предлагал неназванному коллеге Симачева сотрудничество, согласно которому адвокат должен был стать осведомителем Туманова, рассказывая о планах деятельности. Юрист от такого предложения отказался, после чего Туманов пригрозил неприятностями, особенно выразив желание во чтобы то ни стало возбудить уголовное дело персонально против Симачева, который мешает следствию. Сам господин Симачев напомнил, что после допроса свидетелей со стороны обвинения судья резко ускорил процесс, перешедший в ежедневный рабочий режим. При этом защитники регулярно жаловались на то, что нарушение графика приводит к срыву заседаний по другим процессам, а в текущем процессе стороны ставятся в неравные условия.

Представитель «Тольяттиазота» также напомнил о вскрывшихся в ходе процесса обстоятельствах, заставляющих говорить о необъективности следствия. Независимые эксперты, приглашенные стороной защиты, указывали на грубые ошибки в документе, на котором строится обвинение. В частности, цена поставки сравнивалась с рыночной ценой на другой период — на дату выпуска государственной таможенной декларации. Эта дата зачастую отстояла от времени поставки на несколько месяцев вперед. За это время рыночная цена на аммиак и карбамид могла существенно измениться. При этом подсчеты велись по принципам, не соответствующим методике Минюста. В частности, практически не изучались цены для российских производителей. В экспертном заключении обнаружились и значительные арифметические ошибки, только одна из которых составила 5,7 млрд. руб., что Валентей и Семилютина вынуждены были признать. При этом сторона обвинения и судья Андрей Кириллов посчитали необязательным вызов экспертов Натальи Семилютиной и Сергея Валентея в суд для получения ответов на интересующие вопросы, а также назначение повторной экспертизы. Адвокат напомнил, что электронный документ с обвинительным заключением был создан компанией «Уралхим», что было обнаружено в свойствах файла. По мнению господина Симачева, если обвинительное заключение готовила заинтересованная сторона, то уголовное дело необходимо вернуть на доследование, поскольку составление и утверждение обвинения по уголовному делу произведено незаконно. Как заявил представитель потерпевшего «Тольяттиазот» Симачев: «Обвинение подтвердило полную несостоятельность, по уголовному делу требуется постановление оправдательного приговора суда с полным отказом в удовлетворении необоснованных гражданских исков «Уралхима» и Седыкина.

“Ъ” продолжает следить за судебным процессом.

Евгений Чернов