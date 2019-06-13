Минэкономики предложило ввести субсидии иностранным кинокомпаниям на съемку в России

Минэкономики разработало законопроект о субсидиях для зарубежных компаний, которые готовы снимать фильмы в России. На публикацию соответствующего проекта постановления правительства обратил внимание РБК.

Компенсацию в размере до 25% смогут получать не сами зарубежные компании, а их партнеры — российские производственные студии, соответствующие определенным критериям (специализация на кино- и телепроизводстве, опыт работы не менее года, не быть аффилированными с иностранными компаниями).

Среди затрат, которые правительство готово возместить, называются: расходы на транспорт и гостиницы, вознаграждения местного персонала, создание декораций, пошив костюмов, охрану общественного порядка на съемочной площадке, прогноз погоды.

Для возмещения затрат бюджет должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного и длительностью не менее часа, для документального фильма — 5 млн руб. и длительностью 40 минут.

Другим условием является получение проходного балла по новой квалификации — минимум 17 из 41. За сюжет, основанный на литературном произведении,— 2 балла, за ведущего актера или актрису с российским гражданством — 1 балл, за съемки на территории страны более 21 дня — 5 баллов. Дополнительные 4 балла можно получить за «продвижение позитивного образа России».

Определять субсидии будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минэкономики, Минкультуры, Российского экспортного центра, а также кинобизнеса.